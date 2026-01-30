Стало відомо, коли ЄС планує перший транш в рамках 90 млрд євро кредиту для України

Кредит від ЄС / © pixabay.com

Європейський Союз планує здійснити перерахування першого траншу кредиту для України обсягом 90 мільярдів євро на початку квітня поточного року.

Про це повідомив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс у соцмережі Х після переговорів з міністром фінансів України Сергієм Марченком і міністром оборони Михайлом Федоровим.

За словами представника Єврокомісії, сторони обговорювали подальші кроки щодо реалізації фінансової допомоги Україні в межах кредитної програми ЄС.

«Ми просуваємося до ухвалення пакета обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки та ставимо за мету здійснити першу виплату на початку квітня», — наголосив Домбровскіс.

Раніше повідомлялося, що щоб гарантувати фінансову стійкість України в умовах затяжної війни, Єврокомісія розробила два альтернативні механізми підтримки на 2026–2027 роки.

Ми раніше інформували, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозиція стосовно репараційного кредиту для України залишається чинною та була узгоджена паралельно з пакетом допомоги.