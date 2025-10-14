Стало відомо, наскільки подорожчали продукти в Україні: яйця та м’ясо рекордно зросли

Ціни на продукти в Україні / © www.freepik.com/free-photo

За останній рік українці відчули серйозне подорожчання продуктів харчування. Найбільше зросли ціни на яйця, м’ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали помітно доступнішими.

Про це свідчать дані Держстату.

Наскільки подорожчали продукти в Україні. / © Фото з відкритих джерел

Яйця та м’ясо

Десяток яєць у вересні 2025 року коштував у середньому 54,2 грн – на 53% більше, ніж роком раніше. Ціни на свинину піднялися на 38%, на куряче філе – майже на 35%, а на тушки курки – на 30%. Яблука також значно подорожчали – до 48,8 грн/кг, тобто майже на 84%.

Хліб і крупи

Хліб із борошна вищого ґатунку подорожчав на 21%, батон – на 15%, житньо-пшеничний – на 19%. Крупи теж стали дорожчими: манка виросла в ціні на 26%, гречка – на 21%, а ячна крупа – на 32%.

Молочні продукти та олія

Молоко зросло в ціні на 18%, сметана – на 21%, сири – на 18%, а масло вершкове подорожчало майже на 30%. Олія соняшникова подорожчала на 32%, а дитячі суміші для харчування – на 13%.

Овочі й цукор дешевшають

У той же час капуста подешевшала майже вдвічі, буряк – на 21%, морква – на 20%, цибуля – на 16%, картопля – на 13%, а цукор – на 9%.

Зростання цін на білкові продукти й олію створює додаткове навантаження на сімейні бюджети, тоді як здешевлення овочів дає деяке полегшення.

Раніше повідомлялось, що Через шкоду, завдану весняними морозами, що знищили десяту частину фруктових садів, фермери зберуть менший урожай фруктів, але очікують, що ціни будуть вищими.