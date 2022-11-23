Стало відомо, що Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 мільярди на підтримку України

Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 мільярди на підтримку України.

Про це у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"Фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду. Вдячний Акселью фон Тротсенбургу та Анні Б’єрде за потужну підтримку України", - написав він в інформаційному повідомленні.

Світовий банк @WorldBank мобілізує додаткові $4,5 мільярди на підтримку України. Фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду. Вдячний @AxelVT_WB та @bjerde_anna за потужну підтримку України. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 22, 2022

Фінансова допомога країн та міжнародних інституцій Україні

США виділили Україні 4,5 мільярда доларів для підтримки держбюджету. Ці кошти спрямують на зарплати медикам, вчителям та на пенсії.

У листопаді Світовий банк повідомив, що виділив додаткові 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинені повномасштабним вторгненням Росії та війною, що триває.

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