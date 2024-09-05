Стало відомо, що вимагає МВФ від України для отримання нової допомоги: деталі від Bloomberg

За результатами перегляду країна може отримати $1,1 млрд.

Представники МВФ наполягатимуть на швидшій девальвації гривні, зниженні процентних ставок та підвищенні податків. Так, на їхню думку, країна зможе заповнити дефіцит у держбюджеті.

Це умови для України, щоб і надалі отримувати фінансову допомогу від МВФ, пише видання Bloomberg.

За даними видання, під час зустрічі українських чиновників і представників МВФ вони розглянуть кредитну програму EFF на $15,6 мільярда.

За результатами Україна зможе розблокувати виплату $1,1 мільярда — представники МВФ мають упевнитися, що країна досягає цілей програми та має достатньо коштів для фінансування.

Програма EFF — це чотирирічне розширене фінансування у вигляді кредиту у розмірі $15,6 мільярда для України. Основною метою EFF було підвищити рівень резервів Національного банку України, запобігти відтоку капіталу, стабілізувати платіжний баланс країни та допомогти Україні подолати структурні проблеми в її економіці завдяки проведенню реформ.

Водночас Національний банк України не хоче допускати подальшого ослаблення гривні. Валюта вже втратила понад 10% від жовтня 2023 року, коли в країні скасували фіксований обмінний курс, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"МВФ також назвав план українського уряду зі збільшення податків занадто мʼяким і закликав розширити спектр мит — однією з можливих пропозицій є підвищення податку на додану вартість - наразі він становить 20%", - пишуть журналісти.

Представники МВФ, НБУ та Міністерства фінансів України не прокоментували цих заяв.

Раніше повідомлялося, що українців очікує підвищення тарифів на газ та світло, бо цього вимагає МВФ. Більше про це читайте у новині.

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