Стало відомо, скільки ФОПів закрились після підписання закону про підвищення податків

ФОПи почали закриватись після підписання закону про підвищення податків.
Після підписання президентом закону про підвищення податків в Україні зафіксовано масове закриття фізичних осіб-підприємців. З моменту набуття чинності закону свою діяльність припинили 22,5 тисячі підприємців.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Зокрема, у день підписання закону, 28 листопада, було закрито 2 332 ФОПи. У перші дні після ухвалення закону кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, що значно перевищує звичайний середньодобовий показник у 700 закритих бізнесів.
Загалом від початку 2024 року діяльність припинили 254 288 фізичних осіб-підприємців. Найбільший сплеск закриттів спостерігався у березні, коли закрилися 28 690 ФОПів. Аналітики пояснюють це намаганням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань, спростити бухгалтерську звітність, а також закінченням звітних періодів.
Восени кількість закритих ФОПів зросла через ухвалення нового податкового закону. Частина підприємців вважає нові податки несправедливими, тоді як чиновники акцентують на їхній відносно низькій ставці у порівнянні з країнами ЄС.
Фахівці зазначають, що зміни в оподаткуванні суттєво вплинули на бізнес-середовище України, і ситуація потребує подальшого аналізу для зниження негативного впливу.
Нагадаємо, Гетманцев припустив, що закон про підняття податків навряд чи оскаржуватимуть у Конституційному суді. Він є правильним, хоча й мав бути ухвалений значно раніше.
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