Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, скільки ФОПів закрились після підписання закону про підвищення податків

Стало відомо, скільки ФОПів закрились після підписання закону про підвищення податків

ФОПи почали стрімко закриватись / Фото: ТСН.ua

ФОПи почали закриватись після підписання закону про підвищення податків.

Після підписання президентом закону про підвищення податків в Україні зафіксовано масове закриття фізичних осіб-підприємців. З моменту набуття чинності закону свою діяльність припинили 22,5 тисячі підприємців.

 Про це повідомляє "Опендатабот".

Зокрема, у день підписання закону, 28 листопада, було закрито 2 332 ФОПи. У перші дні після ухвалення закону кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, що значно перевищує звичайний середньодобовий показник у 700 закритих бізнесів.

Загалом від початку 2024 року діяльність припинили 254 288 фізичних осіб-підприємців. Найбільший сплеск закриттів спостерігався у березні, коли закрилися 28 690 ФОПів. Аналітики пояснюють це намаганням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань, спростити бухгалтерську звітність, а також закінченням звітних періодів.

Динаміка закриття ФОПів / Фото: Опендатабот / ©
Динаміка закриття ФОПів / Фото: Опендатабот

Восени кількість закритих ФОПів зросла через ухвалення нового податкового закону. Частина підприємців вважає нові податки несправедливими, тоді як чиновники акцентують на їхній відносно низькій ставці у порівнянні з країнами ЄС.

Фахівці зазначають, що зміни в оподаткуванні суттєво вплинули на бізнес-середовище України, і ситуація потребує подальшого аналізу для зниження негативного впливу.

Нагадаємо, Гетманцев припустив, що закон про підняття податків навряд чи оскаржуватимуть у Конституційному суді. Він є правильним, хоча й мав бути ухвалений значно раніше.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація