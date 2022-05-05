Стало відомо, скільки громадян ЄС підтримують надання допомоги Україні та санкції проти РФ

Стало відомо, скільки громадян ЄС підтримують надання допомоги Україні та санкції проти РФ

80% громадян Європейського союзу підтримують надання фінансової допомоги Україні.

Також вони виступають за запровадження санкцій проти РФ та російських олігархів.

Про це свідчать дані дослідження проєкту Євробарометр, повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Громадяни європейських країн сьогодні з Україною і це означає, що нашим партнерам потрібно сильніше та швидше бити по економіці росії, щоб зупинити жахливу війну в Україні", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, США продовжують вишукувати по всьому світу дорогі активи російських олігархів, після цього конфіскує їх. Цього разу на Фіджі знайшли та арештували яхту Amadea вартістю $450 млн, яка належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

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