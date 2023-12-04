Стало відомо, скільки грошей витратив би у супермаркеті Кевін із "Сам удома" 2023 року

Користувач TikTok підрахував, скільки б грошей витратив у супермаркеті Кевін із "Сам удома" 2023 року.

У знаменитій сцені із шопінгом 8-річний Кевін Маккалістер сам робить покупки у продуктовому магазині після того, як його родина випадково залишила його вдома та полетіла на канікули до Парижа. Поки їх немає, Кевін вважає, що йому слід запастись продуктами.

Ось що було у списку покупок Кевіна того дня 1990 року: ТБ-вечеря, буханець диво-хліба, заморожені макарони з сиром, харчова плівка, 2 л молока, пральний порошок, туалетний папір, 2 л апельсинового соку, пакет іграшкових солдатиків, серветки для сушарки.

Фрагмент із фільму "Сам удома" / Фото: 20th Century Fox

Кевіну довелося витратити 19,83 долара. І це з урахуванням купону на знижку 1 долар на апельсиновий сік. Він вручив Саллі, продавчині магазину, 20-доларову купюру.

Користувач Джеффрі Лайонс переглянув кожен продукт, куплений Кевіном, і перераховав, скільки цей продукт коштує сьогодні у звичайному супермаркеті.

"Отже, я розрахував: 4,50 долара за апельсиновий сік. 4,50 долара за плівку. Телевечеря: не вдалося знайти таку ж, тому ми заплатили за неї 5 доларів, бо всередині була їжа", — каже він. "13 доларів за пральний порошок. 3 долари за диво-хліб. 3,50 долара за заморожені макарони із сиром. 4,60 долара за молоко. 8,79 долара за серветки для сушарки. За туалетний папір 8 доларів, а за іграшкових солдатиків лише 9 доларів".

Отже, 2023 року продукти Кевіна Макалістера коштують 63,73 долара США. Плюс податок, внаслідок чого загальна сума становитиме 68 доларів (звісно, після купона на 1 долар). Лайонс наголошує, що ціна зросла на 248%.

Фрагмент із фільму "Сам удома" / Фото: facebook.com/HomeAloneMovie

Вірусне відео TikTok, яке зібрало понад 4 млн переглядів, спричинило фурор:

Купюра в 100 доларів - це нова купюра в 20 доларів

Готовий посперечатися, що 2023 року зарплата касира залишиться колишньою

Для довідки: 19,83 долара 1990 року дорівнювали б приблизно 46,68 долара сьогодні. Отже, справа не лише в інфляції. Зараз все надто дороге

Правда, ми забули додати ще 1 долар за сумки!

Нагадаємо, днями зірка "Сам удома" Маколей Калкін вперше з'явився на людях з дружиною і синами. Актор отримав зірку на Алеї слави у Лос-Анджелесі.

Читайте також: