Стало відомо, скільки коштів роботодавці заборгували українцям

Від поточного початку року борги з виплати зарплати зросли на понад 53%.
Понад 4 мільярди гривень роботодавці заборгували українцям. Такі дані опублікували в Державній службі статистики.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 30 листопада.
Так, від початку 2021 року борги з виплати зарплати зросли на понад 53%. При цьому минулого місяця найбільше роботодавці заборгували у сфері промисловості – майже 77%.
Серед лідерів із невиплати - Донецька, Харківська, Дніпропетровська області та Київ. Зокрема, найбільша заборгованість на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019 – 2020 років. У листопаді цього року їхній борг склав понад 158 мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для більшості українців основне джерело доходу - заробітна плата, а свій поточний рівень доходу більшість оцінила як низький або нижчий від середнього. Відповідне опитування провела соціологічна група "Рейтинг".
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