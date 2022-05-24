Стало відомо, скільки підприємств на Луганщині не працюють через війну

Від початку повномасштабної військової агресії Росії проти України окупанти руйнують вщент об’єкти цивільної інфраструктури.
Через повномасштабне вторгнення Росії в Луганській області зупинилося понад 3 тисячі підприємств.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни вивезли понад 400 тонн зерна. При цьому, сільськогосподарських товаровиробників змушують брати на роботу вихідців з ОРДЛО та російських військових.
"Окупаційна адміністрація у місті Василівка Запорізької області змушує місцевих підприємців торгувати за рублі. У разі невиконання вимог загарбників підприємцям погрожують "профілактичною бесідою", - зазначила вона.
У місті Бердянську Запорізької області окупанти "націоналізують" майно підприємців, які відмовилися співпрацювати із загарбниками.
Нагадаємо, окупанти увірвались до будинку та розстріляли співробітника Запорізької АЕС.
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