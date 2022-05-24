Стало відомо, скільки підприємств на Луганщині не працюють через війну

Стало відомо, скільки підприємств на Луганщині не працюють через війну

Від початку повномасштабної військової агресії Росії проти України окупанти руйнують вщент об’єкти цивільної інфраструктури.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Луганській області зупинилося понад 3 тисячі підприємств.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни вивезли понад 400 тонн зерна. При цьому, сільськогосподарських товаровиробників змушують брати на роботу вихідців з ОРДЛО та російських військових.

"Окупаційна адміністрація у місті Василівка Запорізької області змушує місцевих підприємців торгувати за рублі. У разі невиконання вимог загарбників підприємцям погрожують "профілактичною бесідою", - зазначила вона.

У місті Бердянську Запорізької області окупанти "націоналізують" майно підприємців, які відмовилися співпрацювати із загарбниками.

Нагадаємо, окупанти увірвались до будинку та розстріляли співробітника Запорізької АЕС.

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