Стало відомо, як відкриття доступу до об’єктів держвласності може допомогти з зерновою кризою

Відкриття доступу до об’єктів державної власності може допомогти вирішити зернову кризу в Україні, яку умисно створили російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна в статті «Війна економік. Чи виграє бізнес, якщо держава відкриє доступ до об’єктів держвласності».

Журналісти зазначають, що в Україні колосальний дефіцит складських приміщень. Лише столичний регіон втратив до 20%. Частина складів опинилися під окупацією в південних і східних областях. Чимало об’єктів зазнали серйозних пошкоджень і не придатні до експлуатації.

В агросекторі втрати складів та елеваторів KSE Institute оцінює у понад 272 мільйони доларів.

Також до російського вторгнення Україна володіла інфраструктурними потужностями на 75 мільйонів тонн, де зберігала зернові культури.

Станом на сьогодні із них придатними для експлуатації залишаються приміщення, в яких можна зберігати до 60 мільйонів тонн зерна.

Зважаючи, що морські шляхи для експорту зерна залишаються заблокованими, а сухопутні не можуть компенсувати їх, може виникнути проблема з дефіцитом складів для зберігання минулорічного і цьогорічного врожаїв. Зерно банально не буде куди складати і воно лежатиме просто неба.

Частковим вирішення проблеми, зазначає видання, може стати розблокування доступу до об’єктів держвласності, які більшою мірою є нефункціонуючими, але мають великі приміщення, у тому числі склади.

Одним з прикладів таких об’єктів є спиртзаводи. Наразі 19 спиртзаводів ДП "Укрспирт" залишаються у державній власності. Вони перебувають у майже недієздатному стані. Втім, деякі з них придатні як для запуску виробництв за профілем, так і в якості складів.

«При цьому потреба у їхньому використанні є актуальною вже сьогодні, коли сотні підприємств шукають можливості для переїзду і перезапуску своєї діяльності», - йдеться в статті.

Опитані виданням експерти та гравці ринку також зазначили, що якщо держава залишить усе як є - держмайно здеградує до такого стану, що втратить будь-яку інвестиційну привабливість. Якщо ж влада дасть бізнесу можливість стати власником цих об’єктів, на їх базі вже в найближчим часом будуть створені нові виробництва, склади, мультимодальні хаби тощо.

«Бізнес готовий відновлюватися і навіть розвиватися. Слово за державою, яка має можливості для створення сприятливих умов для відновлення і розвитку бізнес-активності», - констатують гравці ринку.