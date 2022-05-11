Стало відомо, за яких умов Угорщина підтримає нафтове ембарго проти Росії

Стало відомо, за яких умов Угорщина підтримає нафтове ембарго проти Росії

Угорщина підтримає нафтове ембарго, якщо воно стосуватиметься лише тієї нафти, яка перевозиться кораблями.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що транзиту трубопроводом ембраго не має торкнутися.

Про це пише угорський суспільний мовник Hirado.

За словами міністра, пропозиція ЄС в її нинішньому вигляді "завдасть величезної шкоди Угорщині", оскільки повністю зруйнує енергетичну безпеку країни, яка наразі "стоїть на стабільній основі".

Сійярто підкреслив, що повне ембарго на російську нафту призведе до подорожчання палива приблизно на 55-60%. Крім того, угорські експерти розраховують , що ціна на бензин та дизельне пальне становитиме щонайменше 700 та 800 форинтів (близько 59 та 67 гривень), що також сколихне ціни на інші угорські продукти.

"Ми очікуємо такої пропозиції не лише для конверсії наших нафтопереробних заводів на 100 мільйонів доларів, а й для збільшення потужності нафтопроводу до Угорщини через Хорватію на 100 мільйонів доларів та майбутнього всієї угорської економіки", – зазначив очільник МЗС Угорщини.

За словами Сійярто, для цього необхідно модернізувати структуру енергопостачання Угорщини на кілька мільярдів євро.

Внаслідок цього, Угорщина заявила, що підтримає введення нафтового ембарго проти Росії лише в тому випадку, коли воно буде стосуватися лише морських транспортних шляхів, а трубопровідний транзит під ці заборони не підпаде.

Нагадаємо, ЄС може виплатити компенсацію Угорщині, якщо Орбан погодиться на ембарго російської нафти.

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