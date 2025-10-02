Стали відомі шалені зарплати чиновників: хто отримує понад 200 тисяч гривень

Гроші / © ТСН.ua

В Україні оплата праці державних службовців значно вища за середні зарплати по країні. Водночас 2025 року темпи зростання доходів чиновників відстають від рівня інфляції.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

Так, у серпні 2025 року середня зарплата держслужбовців сягнула 61,6 тис. грн, тоді як середня по країні становила лише 19,8 тис. грн. Тобто чиновники отримували у понад тричі більше.

За рік оплата їхньої праці зросла на 8,6% (від 55,8 тис. грн у серпні 2024-го). Проте це нижче від рівня інфляції за той самий період (13,2%).

У яких відомствах чиновники отримують найвищі зарплати?

У серпні 2025 року в центральних органах влади працювали 22,9 тис. осіб. Найвищі середні зарплати були зафіксовані у таких відомствах:

Антимонопольний комітет — 97,5 тис. грн,

Національне агентство з питань запобігання корупції — 97,1 тис. грн,

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, — 94,3 тис. грн,

Державна митна служба — 90,1 тис. грн,

Фонд державного майна — 89,9 тис. грн,

Апарат Верховної Ради — 85,3 тис. грн,

Секретаріат Кабінету міністрів — 81,7 тис. грн.

Середні зарплати у державних органах України / © Міністерство фінансів України

Зарплати топкерівників держорганів

Оплата праці керівників держорганів значно перевищує середні показники. У серпні 495 топпосадовців отримували в середньому 131,2 тис. грн.

Найбільші зарплати серед керівництва зафіксовані у:

НАЗК — 366,6 тис. грн,

Міністерстві національної єдності — 289 тис. грн,

Фонді держмайна — 284,6 тис. грн,

Нацагентстві з управління активами — 255,9 тис. грн.

Понад 200 тис. грн отримували також очільники Рахункової палати (209 тис. грн) та Антимонопольного комітету (201,8 тис. грн).

Зарплати керівників державних органів України / © Міністерство фінансів України

Нагадаємо, народні депутати України подали пропозицію до державного бюджету на 2026 рік про обмеження рівня зарплат чиновників лімітом у 80 тис. грн на місяць. Ініціатори пояснили це необхідністю справедливого розподілу фінансового тягаря оборонних потреб на період війни.