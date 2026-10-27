Стара банківська картка може «з’їдати» гроші: коли це відбувається та як правильно закрити рахунок

Банківська картка / © Associated Press

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Якщо картка роками лежить без використання, це ще не означає, що гроші на прив’язаному рахунку автоматично зникли. Реальний ризик — комісія за обслуговування неактивного рахунку, якщо її передбачає тариф конкретного банку. Строк дії пластику сам по собі не визначає долю коштів, адже картка й рахунок — різні речі. Після завершення строку дії картки рахунок із залишком може й далі існувати.

Важлива різниця: картка, рахунок і неактивність

Банк обліковує гроші на рахунку, до якого може бути прив’язана фізична або цифрова картка. Відмова від пластику, завершення його строку дії чи відсутність платежів не дорівнюють закриттю рахунку.

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Умови неактивності банки визначають у тарифах і договорах. Один з банків, наприклад, називає неактивним картковий рахунок, за яким понад 180 днів не було фінансових операцій з ініціативи клієнта. Банк окремо зазначає, що нараховані ним проценти не змінюють статус такого рахунку.

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Тому перевіряти потрібно не лише баланс і строк дії картки, а й статус рахунку, чинний тариф та останні операції.

Від чого залежить комісія за неактивність

Однієї суми для всіх банків немає. У тарифах можуть відрізнятися:

строк без операцій, після якого рахунок вважають неактивним;

розмір і періодичність списання;

перелік дій, які банк зараховує до фінансових операцій;

винятки для окремих карток і державних програм.

Умови можуть змінюватися, тому інформацію зі старої виписки або сторонньої статті варто звіряти з чинним тарифом саме свого банку.

Як перевірити стару картку і не втратити контроль над рахунком

Якщо ви знайшли стару картку або давно не заходили до банківського застосунку, дійте послідовно:

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Перевірте баланс і виписку. Подивіться, чи були списання, коли відбулася остання операція та як змінювалася сума. Знайдіть тариф картки або рахунку. Шукайте розділи про неактивні рахунки, розрахункове обслуговування, строк без операцій і максимальний розмір списання. Уточніть статус рахунку. У застосунку або через офіційну підтримку з’ясуйте, чи рахунок активний, заблокований, закритий або потребує актуалізації даних. Перевірте повідомлення банку. Окремі умови можуть бути пов’язані з оновленням персональних даних або заявою на закриття. Не передавайте дані стороннім. Для відновлення доступу користуйтеся лише застосунком, офіційним сайтом, номером телефону чи відділенням банку.

Одна невелика операція може підтримувати активність рахунку в окремих банках, але перелік таких операцій визначається конкретними правилами. Не варто вважати, що будь-який переказ або поповнення скасує плату в кожній установі.

Якщо картка більше не потрібна: закрийте саме рахунок

Знищити пластикову картку недостатньо. Попросіть банк припинити обслуговування прив’язаного рахунку та уточніть, чи немає заборгованості або невиконаних зобов’язань. Перед закриттям переведіть залишок на інший рахунок, якщо це потрібно, і запитайте, як отримати підтвердження.

Збережіть довідку, електронне повідомлення або інший документ про закриття рахунку. Це допоможе підтвердити, що припинено саме договірне обслуговування рахунку, а не лише заблоковано чи перевипущено картку.

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