Стара хата чи елітний маєток: кому 2024 року доведеться заплатити тисячі податку на нерухомість

В Україні 2024 року всі власники великих квартир та будинків мають заплатити податок на нерухомість.

Система нарахування податку на нерухомість змушує платити однаково і тих, хто володіє елітним маєтком, і тих, хто має старий великий будинок з великою площею (більше 60 квадратів для квартири та 120 квадратів для будинку). Виняток – якщо житло перебуває в окупації чи в зоні бойових дій.

Про те, як нараховують податок, хто та скільки має заплатити, пише OBOZ.UA.

Кому та скільки доведеться заплатити

Податок на нерухомість надходить до місцевого бюджету, тому місцевим радам дозволили регулювати ставку. Податковий кодекс описує лише ліміти: не можна брати за кожен "зайвий" квадрат більше ніж 1,5% мінімалки. "Зайве" з погляду податкового кодексу – це все, що більше 60 квадратів для квартири та 120 квадратів для будинку (якщо у вас є і будинок, і квартира, то загальна площа має бути до 180 квадратів).

Абсолютна більшість міст залишила встановлений ПК максимум в 1,5% мінімалки. Податок платиться в 2024-му за 2023-й, тож враховують ту мінімалку, яка була станом на січень минулого року, – 6700 грн.

За кожен "зайвий" квадрат доведеться заплатити 100,5 грн. Наприклад, якщо у вас квартира площею 80 квадратних метрів, то платити треба лише за 20 квадратів (2010 грн). Для "зайвих" квадратів розмір податку підвищувався так:

у 2022-му (платили за 2021-й) – 90 грн за квадрат;

у 2023-му (за 2022-й) – 97,5 грн за квадрат;

у 2024-му (за 2023-й) – 100,5 грн за квадрат;

у 2025-му (за 2024-й) – 106,5 грн за квадрат.

Якщо ви володієте будинком, платити треба тільки за ту площу, що більша за 120 квадратів. Є важлива хитрість: якщо нерухомість розділена між членами родини (наприклад, 1/2 квартири належить дружині, а 1/2 – чоловікові), то ліміт застосовується для кожного окремо.

Наприклад, як розповідає Марія П., яка володіє квартирою площею 150 квадратних метрів, податок на нерухомість її родина не заплатила жодного разу.

"Квартира належить мені, чоловікові і двом дітям. Обидва вже дорослі. У кожного по 37,5 квадратів. У сумі це 150 квадратів, але платити не треба", – розповідає жінка.

Якби вся квартира була оформлена тільки на Марію, їй довелося би сплатити цього року суму 9 045 грн.

Коли треба буде платити податок

Повідомлення про необхідність оплати має надійти до 1 липня. А сам податок треба заплатити до кінця серпня. Якщо проігнорувати повідомлення від податкової (воно має надійти на поштову адресу за місцем реєстрації), вона може звернутися до суду.

У реєстрі судових рішень можна знайти сотні рішень про примусове стягнення податкового боргу. Наприклад, Чернівецький окружний адміністративний суд ухвалив рішення зобов'язати місцевого жителя заплатити податковій 23,3 тис. грн. У матеріалах справи йдеться про те, що податковий орган надсилав податкову вимогу про сплату податкового боргу, однак заборгованість у добровільному порядку сплачена не була.

Тепер у податкової є рішення суду, і вона може звернутись у виконавчу службу. Боржнику можуть арештувати банківські рахунки до того моменту, поки він не заплатить податки.

Зміни до податкової політики зазнали краху

У комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики ще задовго до повномасштабної війни розроблювали зміни: планували по-новому рахувати розмір податку. Ще в 2020-му податок мали прив'язати до вартості житла.

Мовляв, чиновники перевірять вартість житла кожного українця й відправлять квитанції тим, у кого дорогі квартира або будинок. Нинішня ж система не розрізняє житло: однаково треба платити і за будинок в елітному районі Києва, і за стару будівлю у віддаленому від центра районі такої ж площі.

"Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок у передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці, ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу", – розповів Гетманцев.

Нові правила передбачали, що платити податок будуть ті, чий будинок або квартира стоять вище від порогової суми. "Ми повинні визначити цю суму, і вона буде відповідати потребам і маленьких міст. Цифра є, але я поки не хочу її озвучувати і лякати людей", – казав Гетманцев.

Зараз про реформу податку на нерухомість не йдеться. Проте проблеми залишаються. Наприклад, як розповідає мешканка Дніпропетровської області Світлана, будинок площею 302 квадрати дістався їй від дідуся. Будували цей "маєток" ще в 90-х, коли дідусь добре заробляв, постачаючи товари в Польщу. Чоловік помер ще напочатку 2000-х, а будинок не ремонтували близько 20 років.

"Ми взимку всі живемо на першому поверсі, там дві кімнатки. Опалюємо тільки перший поверх, ковдрами закриваємо вхід на другий, щоб тепло не виходило. Я працюю на держслужбі, в мене зарплата 14 тисяч гривень. А податок мені цього року надійде в 18 тис. грн. Мені брат допомагає платити, бо для мене це просто непосильна сума", – розповідає жінка.

Читайте також: