Старі гривні більше не приймають: у НБУ пояснили, які купюри вийшли з обігу

В Україні дрібні паперові гривні зразків 2003–2007 років офіційно перестали бути засобом платежу. Відтепер торговельні мережі, банки та інші установи не приймають ці купюри для розрахунків. Регулятор проводить заміну застарілих грошей на монети та банкноти з сучасними елементами захисту.

Про це повідомив Національний банк України.

Дизайн, а не рік випуску — роз’яснення НБУ

Через вилучення банкнот серед громадян виникли дискусії щодо того, як саме ідентифікувати недійсні гроші. У Національному банку наголошують, що ключовим фактором є саме візуальний стиль банкноти, а не дата її друку.

«Під зразком мається на увазі не рік випуску, а дизайн. Тобто банкноти зразків 2003–2007 років — це ті, дизайн яких був осучаснений і затверджений у цей період», — уточнили в НБУ.

Це означає, що під заборону потрапили:

1 гривня — синьо-жовтого кольору;

2 гривні — коричнева;

5 гривень — синя;

10 гривень — червона.

Ці купюри не можна використовувати незалежно від року, вказаного на звороті. Нацбанк нагадує, що банкноти зі старим дизайном друкувалися і після 2007 року: одиниці — до 2015-го, двійки — до 2014-го, а п’ятірки та десятки — до 2018-го. Усі вони тепер є недійсними.

Гривні, які більше не використосуються в Україні. / © НБУ

Де та як обміняти застарілі гроші

Вихід банкнот з обігу не означає втрату їхньої номінальної вартості. Громадяни можуть обміняти старі паперові гроші на монети або купюри нових зразків. Зробити це можна у відділеннях усіх українських банків (зокрема в Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ) до 26 лютого 2027 року включно. У самому Національному банку послуга обміну наразі залишається безстроковою.

Як підсумували у НБУ, всі паперові номінали від 1 до 10 гривень виведені з ужитку, оскільки цей процес відбувався поетапно протягом останніх років. Станом на березень 2026 року дійсними засобами платежу в Україні залишаються банкноти номіналом 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, а також відповідні монети дрібних номіналів.

