Старі монети і купюри зразка до 2003 року виходять з обігу за місяць: де можна обміняти

Старі дрібні монети та гривневі банкноти старих зразків до 2003 року вилучають з обігу.

Залишився місяць, щоб обміняти старі гроші – до 30 вересня 2023 року включно. Далі вони стануть недійсними.

Про це попереджає Нацбанк.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

"Рішення про їх вилучення з готівкового обігу – частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими і простішими", – стверджують в НБУ.

Де можна обміняти старі купюри?

В Національному банку України:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

В уповноважених банках:

АТ "Ощадбанк",

АТ КБ "ПриватБанк",

АТ "Райффайзен Банк",

АТ "ПУМБ".

Актуальну інформацію, в яких відділеннях і філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків, кажуть в НБУ.

Зазначається, що обміняти такі розмінні монети й банкноти на інші монети й банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Нагадаємо, що від 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок припинили бути платіжним засобом і вилучаються з готівкового обігу. Також від 1 жовтня 2020 року недійсними стали монети номіналом 25 копійок. Також завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

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