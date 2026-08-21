Старі українські копійки коштують тисячі гривень: які монети шукають колекціонери

За українські 50 копійок заплатять понад 10 тисяч / © Unsplash

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Українці можуть отримати великі гроші, продавши певні монети 1992 року — оскільки через свої особливості ті вважаються цінними.

Про це пише видання «Обозреватель».

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Наприклад, за 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг можна отримати від 4 000 до 11 000 грн.

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Як розповіли фахівці ресурсу «Монети-ягідки», дорогі 50 копійок відрізняються від звичайних за такими ознаками:

середній зуб тризуба — товстий

малюнок — 17,7 мм

гроно №1 — має 4 ягоди, а п’ята ягода злилася з вінком

гурт — гладкий

А за 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк можна отримати від 10 000 до 18 000 грн.

Відрізнити такі монети від звичайних можна за низкою ознак:

тонким середнім зубом тризуба

замкненим п’ятим та сьомим зернам третього колоса

Нагадаємо, Нацбанк випустив нову унікальну монету номіналом 5 грн, яка присвячена представнику «розстріляного відродження» Івану Падалці. Введена в обіг від 15 травня.

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Також до ювілею Конституції України Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Її дизайн розповідає про шлях української державності від минулого до сьогодення.

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