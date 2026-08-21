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Старі українські копійки коштують тисячі гривень: які монети шукають колекціонери
Звичайна, на перший погляд, українська гривня може виявитися цінною для колекціонерів. Деякі монети, викарбувані у перші роки незалежності України, сьогодні продають у десятки разів дорожче за їхній номінал.
Українці можуть отримати великі гроші, продавши певні монети 1992 року — оскільки через свої особливості ті вважаються цінними.
Про це пише видання «Обозреватель».
Наприклад, за 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг можна отримати від 4 000 до 11 000 грн.
Як розповіли фахівці ресурсу «Монети-ягідки», дорогі 50 копійок відрізняються від звичайних за такими ознаками:
середній зуб тризуба — товстий
малюнок — 17,7 мм
гроно №1 — має 4 ягоди, а п’ята ягода злилася з вінком
гурт — гладкий
А за 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк можна отримати від 10 000 до 18 000 грн.
Відрізнити такі монети від звичайних можна за низкою ознак:
тонким середнім зубом тризуба
замкненим п’ятим та сьомим зернам третього колоса
Нагадаємо, Нацбанк випустив нову унікальну монету номіналом 5 грн, яка присвячена представнику «розстріляного відродження» Івану Падалці. Введена в обіг від 15 травня.
Також до ювілею Конституції України Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Її дизайн розповідає про шлях української державності від минулого до сьогодення.