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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Старі українські копійки коштують тисячі гривень: які монети шукають колекціонери

Звичайна, на перший погляд, українська гривня може виявитися цінною для колекціонерів. Деякі монети, викарбувані у перші роки незалежності України, сьогодні продають у десятки разів дорожче за їхній номінал.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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За українські 50 копійок заплатять понад 10 тисяч

За українські 50 копійок заплатять понад 10 тисяч / © Unsplash

Українці можуть отримати великі гроші, продавши певні монети 1992 року — оскільки через свої особливості ті вважаються цінними.

Про це пише видання «Обозреватель».

Наприклад, за 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг можна отримати від 4 000 до 11 000 грн.

Як розповіли фахівці ресурсу «Монети-ягідки», дорогі 50 копійок відрізняються від звичайних за такими ознаками:

  • середній зуб тризуба — товстий

  • малюнок — 17,7 мм

  • гроно №1 — має 4 ягоди, а п’ята ягода злилася з вінком

  • гурт — гладкий

А за 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк можна отримати від 10 000 до 18 000 грн.

Відрізнити такі монети від звичайних можна за низкою ознак:

  • тонким середнім зубом тризуба

  • замкненим п’ятим та сьомим зернам третього колоса

Нагадаємо, Нацбанк випустив нову унікальну монету номіналом 5 грн, яка присвячена представнику «розстріляного відродження» Івану Падалці. Введена в обіг від 15 травня.

Також до ювілею Конституції України Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Її дизайн розповідає про шлях української державності від минулого до сьогодення.

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