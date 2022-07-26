Статистика зарплат айтішників. Як легко перейти в IT на посаду QA Automation та заробляти в доларах

За даними опитування порталу DOU.ua, у червні 2022 року показник приросту заробітної плати становив близько 30%. І це для фахівців, які залишилися в Україні. Для тих, хто покинув країну, цей показник перевищив 45%.

Значний стрибок зростання за останні півроку, незважаючи на війну, показала галузь тестування (близько 14-15%), що перевищило навіть показник для розробників (в середньому 10%), і становить приблизно від 250 $ для рівня Middle і від 300$ для рівня вище. Найвищий показник приросту склав у QA Automation спеціаліста і досяг планки заробітної плати у Middle до 4000-5000$, у порівнянні з попереднім роком 3300$.

Грунтуючись на даних сайту для пошуку роботи у сфері IT Djinni, ми бачимо, що на початку 2022 року на 21 тис. вакансій припадає 16 тис. кандидатів. А зростання кількості робочих місць з 2021 року до липня 2022 року становило 20%. Одна з причин - виїзд близько чверті фахівців до інших країн.

То як же швидко і легко потрапити в цю "золоту" нішу і дійти такого стабільного доходу в будь-якій іншій компанії?

П'ять простих кроків на шляху хорошого заробітку в IT за напрямком QA Automation:

Пройти курс QA Automation, який триває близько 3 місяців. Із здобуттям перших навичок долучитися до пошуку стажування/роботи в будь-якій з великих компаній, де Вам нададуть ментора для швидкого введення в курс справ. При такому розкладі ви отримуєте подвійну дозу знань і відразу оцінюєте важливість тих чи інших у використанні. Після закінчення курсів QA Automation закріпитися на тому ж місці або змінити компанію і спробувати претендувати на підвищений старт заробітної плати, маючи за плечима вже базовий досвід роботи. Протягом року набиратися нових навичок, корисно за мінімальною завантаженістю брати додаткову роботу на фрілансі. Ви можете вирости протягом цього часу до рівня Middle і закріпити дохід 1500-2000$. Ще через два роки роботи Ви можете претендувати на перехід у рівень Senior можливість подвоїти або потроїти свій дохід.

Найбільш затребувана вакансія за прогнозами на 2023-2024 рік у сфері тестування буде QA Automation рівня Middle або Senior. На сьогодні хороших спеціалістів досить мало в цій галузі, і до неї ще потрібно "зрости".

Інна Хоменко, співзасновник “IT Testing School” щодо правильності проходження курсів QA Automation:

“Для того, щоб бути гарантом на ринку IT продуктів, потрібно давати впевненість, що студент, прийшовши до Вас, після випуску отримає бажану посаду та гідну оплату праці. Наприклад, весь курс QA Automation у нашій школі побудований так, щоб учень одразу вивчав усе на практиці та став готовим фахівцем. Також ми сприяємо у працевлаштуванні студентів і, за статистикою, вісім із десяти студентів курсу QA Automation знаходять роботу протягом трьох місяців після закінчення школи.”

Все завжди починається з опанування основ. Ретельно підходьте до вибору школи, оскільки від цього залежатиме ваш потенціал.