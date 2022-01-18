Статки десяти найбагатших людей світу подвоїлися під час COVID-пандемії, сягнувши $1,5 трлн

Статки десяти найбагатших людей світу подвоїлися під час COVID-пандемії, сягнувши $1,5 трлн

Тим часом доходи приблизно 99% населення в ​​усьому світі впали, а понад 160 мільйонів людей опинилися за межею бідності.

Десятеро найбагатших людей світу під час пандемії COVID-19 (від березня 2020 року до листопада 2021 року) подвоїли свої статки від приблизно 700 мільярдів доларів до 1,5 трильйона доларів.

Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 17 січня, звіті правозахисної групи Oxfam, повідомляє ABC News.

Йдеться, зокрема, про Ілона Маска, Джеффа Безоса, Бернара Арно та його сім'ю, Білла Гейтса, Ларрі Еллісона, Ларрі Пейджа, Сергія Бріна, Марка Цукерберга, Стіва Балмера та Воррен Баффета.

Зазначається, що група захисту бідності та економічної справедливості підрахувала приріст багатства ультраеліти на основі даних Forbes. За їхніми словами, глобальна криза в галузі охорони здоров'я суттєво поглибила розрив між бідними та заможними.

Так, впродовж вказаного періоду, згідно з даними Світового банку, доходи приблизно 99% населення в ​​усьому світі впали, а понад 160 мільйонів людей опинилися за межею бідності.

Розрахунки також показали, що статки світових мільярдерів зросли від початку пандемії COVID-19 більше, ніж за останні 14 років.

"Центральні банки влили трильйони доларів на фінансові ринки, щоб урятувати економіку, але більша частина цих грошей опинилася в кишенях мільярдерів, які пережили бум на фондовому ринку", - заявила виконавча директорка Oxfam International Габріела Бухер.

Вона додала, що якщо вказані десятеро найбагатших людей світу втратять 99% свого доходу, вони все одно будуть багатшими за 99% усіх людей на цій планеті.

Правозахисники виступили за введення податку для надбагатих, щоб вирішити цю "смертельну несправедливість". На переконання Бухер, оподаткування є одним із ключових способів почати "виправляти жорстокі помилки цієї непристойної нерівності".

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