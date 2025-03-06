Статки Маска сутєєво скоротилися через падіння акцій Tesla: наскільки біднішим став мільярдер

Мільярдер Ілон Маск став на 111 млрд доларів біднішим. Це сталося через падіння акцій Tesla на понад 40%.

Про це повідомляє Forbes.

Як оцінили аналітики, за день статки Маска скоротилися на 1,5 млрд доларів і до вечора вівторка 4 березня склали 353,2 млрд доларів.

"Статки Маска тепер скоротилися на 110,8 млрд доларів порівняно з рекордним значенням 464 млрд доларів, встановленим 17 грудня, коли акції Tesla закрилися на рекордних 480 доларах за акцію. Проте з того часу акції Tesla зазнають труднощів: у вівторок вони торгувалися нижче за 280 доларів, що перебуває на порозі найнижчої ціни закриття з дня виборів", - йдеться у повідомленні.

Падіння акцій Tesla відбулося на тлі падіння індексу S&P 500 на 1,7% до мінімуму 2025 року через набуття чинності мит Трампа щодо Канади, Китаю та Мексики.

Раніше йшлося про те, що новий скандал вирує в індустрії штучного інтелекту. Оскільки остання версія моделі ШІ Grok, розроблена компанією xAI Ілона Маска, несподівано накинулася на свого власного творця, звинувативши його в брехні.

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