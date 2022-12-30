Статки найбагатших росіян від початку війни зменшилися на понад $93 млрд: хто втратив найбільше - Bloomberg

Зниження активів мільярдерів у 2022 році було загальносвітовою тенденцією, але у випадку росіян додатковим чинником стали санкції, застосовані через агресію РФ в Україні.

Безпосередньо 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, найбагатші росіяни втратили 46,6 мільярда доларів. Відтоді загальні втрати російських мільярдерів зросли до понад 93 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після запровадження західних санкцій через війну проти України росіяни, які входять до переліку 500 найбагатших людей планети, втратили ще 47 мільярдів доларів. Загалом у рейтингу Bloomberg Billionaires Index наведено інформацію про статки 25 російських мільярдерів.

За сумою втрат найбільше “постраждали” близький до президента Росії Володимира Путіна підприємець Геннадій Тимченко та його бізнес-партнер Леонід Михельсон - співвласники НОВАТЕКу втратили понад вісім мільярдів доларів кожен.

Також читайте Путін заявив, що боїться зустрічей зі своїми олігархами

Однак, головним невдахою став голова ради директорів групи компаній “Ренова”, уродженець українського міста Дрогобича (Львівська область) Віктор Вексельберг, який втратив понад 60% своїх статків, які тепер оцінюються в 11,2 мільярда доларів.

Також майже половину своїх статків втратив Роман Абрамович: із 18 мільярдів у нього залишилося “всього” 9,7 мільярда доларів.

Bloomberg відзначає, що зниження активів мільярдерів – загальносвітова тенденція, викликана зростанням інфляції та посиленням політики центральних банків.

За рік лише перші 500 бізнесменів зі списку найбагатших людей планети втратили майже 1 400 мільярдів доларів.

У випадку росіян спрацював також чинник санкцій, які застосовані через війну РФ проти України.

Нагадаємо, за 10 місяців 2022 року рейтинг найбагатших українців змінився, їхні статки порівняно з початком лютого впали на понад $20 млрд – до $22,5 млрд.

Читайте також: