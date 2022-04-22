Статус переселенця та виплати: як через "Дію" отримати соціальну допомогу від держави

Статус переселенця та виплати: як через "Дію" отримати соціальну допомогу від держави

Понад 11 мільйонів українців покинули свої домівки з початку повно-масштабного вторгнення Росії.

Із них уже майже півтора мільйона офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Раніше це можна було зробити лише офлайн, а тепер отримати довідку переселенця та грошову допомогу можна і через застосунок "Дія".

З-поміж одинадцяти вже доступних послуг у застосунку з'явилася і можливість отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Алгоритм відрегульований і чітко налаштований. Обійти систему не вдасться. Бо спочатку потрібно вказати точну адресу свого перебування, а потім підтвердити це геолокацією. Послуга доступна лише для тих, хто переселився в межах України, і лише з тих областей, де були або й досі продовжуються активні бойові дії. А тут є ще один нюанс. Важливе не фактичне місце проживання, а саме місце реєстрації. І змінити його під час воєнного стану неможливо.

Як отримати довідку переселенця та грошову допомогу через "Дію"

За офіційними підрахунками у межах країни вимушено залишили свої домівки майже 7 мільйонів українців. Із них кожен четвертий уже зареєструвався як переселенець. Їм держава обіцяє щомісяця виплачувати по 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі на дитину.

"Хто до 30 квітня зареєструються, отримають усі і за березень, і за квітень. а з травня ми вже будемо дивитися по категорії людей. це ті, хто не можуть повернутися, бо бойові дії або окупація, або пошкоджене-зруйноване житло", - розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Із окремого гуманітарного рахунку Мінсоцполітики також виплачує разову допомогу і жителям звільнених територій. А незабаром усі українці, які будуть евакуюватися, зможуть отримати гроші на перший час в "Укрзалізниці". Крім того, існує понад три десятки й інших соціальних допомог

Усю актуальну інформацію про них зібрали на окремому сайті - Єдопомога. Наприклад, українці, які під час війни втратили роботу, можуть розраховувати на допомогу по безробіттю. І зробити це невдовзі теж можна буде онлайн.

"Роботодавці переміщуються або бізнес не працює. немає можливості закрити справу власну або звільнитися. усе це можна буде зробити через Дію і отримати статус безробітного і отримати виплати", - каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що ж стосується тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, їм держава продовжує нараховувати всі соціальні виплати. Щоправда, скористатися ними нині дуже складно

"Ми намагаємося зробити так, що коли проводимо гуманітарні місії і якщо нам це вдається домовитися, то ми робимо так, щоб у людей з'явилася ще й готівка", - каже Марина Лазебна.

Україна обіцяє підтримати всіх, хто постраждав від війни. Адже соціальний фронт теж тримає свою оборону.

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