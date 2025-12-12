Ставки на війну в Україні: аналітика ISW запідозрили в шахрайстві

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Шахрайство з картою бойових дій від американського Інституту вивчення війни (ISW) дозволило отримати великі виграші кільком особам, які зробили ставку на окупацію міста Мирнограда російськими військами ще 15 листопада. Виявляється, такі ставки на війну в Україні приймають на ігровій платформі Polymarket, де роблять прогнози щодо світових подій.

Про ймовірне шахрайство співробітника ISW повідомили 11 грудня в аналітичному центрі Quincy Institute for Responsible Statecraft.

За інформацією видання 404 Media, безпосередньо перед тим, як ставки зіграли, відбулося редагування карти ISW, щоб показати, що Росія взяла під контроль ключове перехрестя в місті, незважаючи на відсутність ознак такого прориву. Після того, як Polymarket виплатив переможцям виграш, редагування ISW таємничим чином зникло наступного ранку.

Реклама

17 листопада в ISW опублікували заяву про «несанкціоноване і не затверджене редагування інтерактивної мапи вторгнення Росії в Україну». Аналітики запевнили, що зміни були видалені ще до початку робочого дня.

Вже наступного дня з порталу видалили ім’я одного з дослідників та автора щоденних мап України. За даними джерел, його працівника звільнили, але офіційних підтверджень немає.

Користувачі Polymarket, які робили ставки на бої за Мирноград, обурило шахрайство, зокрема, з’явилися заяви про «втрату репутації» ISW. Повідомляється, що на окупацію Мирнограда 15 листопада поставили 1,3 мільйона доларів. Водночас тих, хто скаржився на ситуацію у соцмережах, розкритикували за ставки на війну та руйнування.

Нагадаємо, станом на 11 грудня російські окупанти все ще намагалися захопити місто Мирноград Донецької області. Там тривають запеклі бої.