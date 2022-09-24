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Стають співучасниками війни: Кулеба закликав міжнародні компанії піти з Росії

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Стають співучасниками війни: Кулеба закликав міжнародні компанії піти з Росії

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міжнародні компанії повинні припинити свою діяльність у Росії.

Інакше вони стають співучасниками війни Путіна проти України. 

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Мобілізація Путіна також безпосередньо впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов’язані за законом допомагати владі у наборі своїх працівників. Вибір – або стати співучасниками варварської війни Путіна, або негайно піти з Росії", - написав Кулеба. 

Нагадаємо, РФ почала адаптувати свій бюджет до потреб війни з Україною.

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