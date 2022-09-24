Стають співучасниками війни: Кулеба закликав міжнародні компанії піти з Росії

Міжнародні компанії повинні припинити свою діяльність у Росії.

Інакше вони стають співучасниками війни Путіна проти України.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Мобілізація Путіна також безпосередньо впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов’язані за законом допомагати владі у наборі своїх працівників. Вибір – або стати співучасниками варварської війни Путіна, або негайно піти з Росії", - написав Кулеба.

Putin’s mobilization also directly affects international businesses which remain working in Russia. They are now obliged by law to assist authorities in drafting their employees. The choice is either to become accomplices in Putin’s barbaric war or immediately pull out of Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022

Нагадаємо, РФ почала адаптувати свій бюджет до потреб війни з Україною.

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