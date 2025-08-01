Стаж, необхідний для призначення пенсії у 60, 63 чи 65 років

Стаж необхідний для призначення пенсії

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В Україні триває поетапна пенсійна реформа, яка щороку посилює вимоги до виходу на пенсію за віком. Основний критерій, який впливає на вік виходу на пенсію — наявність страхового стажу, тобто кількості років, протягом яких громадянин сплачував внески до Пенсійного фонду. 2025 року, як і раніше, діють три вікові пороги для виходу на пенсію: 60, 63 та 65 років, але кожен з них має різні вимоги до тривалості трудового стажу.

Вихід на пенсію у 60 років: який потрібний стаж

Право на пенсію у 60 років зберігається лише за умови наявності достатнього страхового стажу. 2025 року цей мінімум становить 32 повні роки. Це означає, що лише ті громадяни, які мають не менше ніж 32 роки страхового стажу, можуть оформити пенсію одразу після досягнення 60-річного віку.

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має відповідний стаж, а саме:

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2025 року — 32 роки стажу,

2026 року — 33 роки,

2027 року — 34 роки,

від 2028 року — 35 років стажу.

У 63 роки з яким стажем, якого року можна вийти на пенсію

Громадяни, які досягли 63-річного віку, але не змогли накопичити 32 роки страхового стажу, також мають право на пенсію — однак за умови, що вони мають не менше 22 років страхового стажу 2025 року.

Щоб вийти на пенсію у 63 роки потрібно буде:

2025 року — мати від 22 до 31 року стажу,

2026 року — від 23 до 32 років,

2027 року — від 24 до 33 років,

2028 року — від 25 до 34 років.

Який стаж потрібний, щоб вийти на пенсію у 65 років

Якщо людина не має навіть 25 років стажу і досягла 65-річного віку, вона однаково має право на пенсію.

2025 року, щоб вийти на пенсію у 65 років, потрібно мати від 15 до 24 років страхового стажу.

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Цей норматив не змінюється з року в рік і залишиться чинним щонайменше до 2028 року. Це означає, що громадяни, які не змогли накопичити більше 15 років стажу, але мають 65 років, можуть звертатися за пенсією. Якщо ж стажу ще менше — наприклад, менше 15 років — тоді замість пенсії виплачуватиметься соціальна допомога в мінімальному розмірі, орієнтовно близько 2361 грн (залежно від прожиткового мінімуму на той час).

Що буде, якщо досягнуто пенсійного віку 2024-го, а оформляють пенсію 2025 року

Особливий випадок стосується тих громадян, які досягли пенсійного віку (60, 63 або 65 років) 2024 року, але подають документи на оформлення пенсії вже 2025-го. Для них діють зменшені вимоги до стажу, тобто враховується норматив попереднього року:

у 60 років — потрібно 31 рік стажу,

у 63 роки — 21 рік,

у 65 років — 15 років (без змін).

Це правило дозволяє не втратити право на пенсію через незначну різницю у стажі або з причин пізнього оформлення.

Які періоди входять до страхового стажу

До страхового стажу зараховуються лише ті періоди, коли за особу сплачувалися внески ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Серед них:

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офіційне працевлаштування,

служба в армії,

декретна відпустка,

періоди догляду за дитиною або особою з інвалідністю,

перебування на обліку в центрі зайнятості,

добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Також громадяни можуть самостійно «докупити стаж» — уклавши договір з ПФУ про добровільну участь у страхуванні. Станом на 2025-й рік стажу коштує понад 21 000 грн, але ця сума залежить від розміру мінімальної зарплати на дату оформлення договору.

Як перевірити свій страховий стаж

Щоб дізнатися, чи вистачає стажу для виходу на пенсію, потрібно скористатися одним із таких способів:

зайти до особистого кабінету на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) або в застосунку «Пенсійний фонд»,

скористатися застосунком «Дія»,

звернутися особисто до найближчого сервісного центру ПФУ.