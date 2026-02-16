Стаж вирішує все: експерт пояснив, як вибрати роки, щоб отримати максимум пенсії

Стаж для пенсії: який враховується / © pexels.com

Про те, як скористатися цим правом на максимум, розповів експерт із пенсійного законодавства Сергій Коробкін, повідомляє видання «На пенсії».

Від яких років стажу залежить пенсія

Розмір пенсійних виплат напряму пов’язаний із зарплатою, що враховується під час розрахунку. Тому надзвичайно важливо включити саме ті роки, коли дохід був найвищим.

Пенсійний фонд автоматично опрацьовує зарплати від 1 липня 2000 року — ці дані вже містяться в електронних реєстрах. Але інколи можна (і навіть варто) додавати й більш ранні періоди роботи.

Коли вигідно враховувати стаж до 2000 року

За словами Коробкіна, відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», обов’язково враховується зарплата після 1 липня 2000 року.

Водночас доходи за попередні роки можна включити:

за особистим бажанням майбутнього пенсіонера;

якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року менший за 5 років.

При цьому довідки про зарплату до 2000 року приймаються лише за наявності підтвердження первинними бухгалтерськими документами з архівів.

Практичний приклад

Наприклад, якщо людина виходить на пенсію 2026 року, Пенсійний фонд автоматично врахує доходи за період 2000−2026. Але майбутній пенсіонер може додатково подати архівні довідки про доходи за попередні роки.

Це особливо вигідно тим, хто у 1980−1990-х роках мав високий офіційний дохід. У такому разі середній коефіцієнт заробітку зростає, а разом із ним — і розмір щомісячної пенсії.

Вихід на пенсію 2026 року — що змінилося

2026 року змінилися вимоги до стажу для українців, яким виповнюється 60 років. Для законного виходу на пенсію потрібно мати понад 33 роки стажу. Якщо цього не накопичено:

від 23 до 33 років стажу — вихід на пенсію можливий у 63 роки;

від 15 до 23 років — у 65 років.

Перед оформленням пенсії важливо уважно проаналізувати свою трудову біографію та доходи за різні періоди. У багатьох випадках подання архівних довідок може помітно збільшити майбутню виплату. Оптимальний шлях — заздалегідь проконсультуватися з фахівцем та обрати найвигідніші роки для розрахунку пенсії.