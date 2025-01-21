Stolitsa Group анонсує введення в експлуатацію ще пʼяти будинків в рамках добудови обʼєктів збанкрутілого банку «Аркада»

Наприклад, у ЖК "Патріотика" всі будинки, крім двох, вже створили кооперативи.

«Процес став на рейки», зазначив у інтервʼю виданню NV.UA генеральний директор компанії Stolitsa Group Едуард Соколовський.

За його словами, у добудові обʼєктів «Аркади» вдалося досягти суттєвого прогресу: «Наразі створено всі передумови для активізації добудови: оновлено та затверджено проєктну документацію для ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика", активізовано процес створення кооперативів для фінансування добудови будинків. Наразі їх уже п’ятнадцять».

"Щоб пришвидшити отримання інвесторами квартир, акцент у фінансуванні змінено: новостворені кооперативи фінансують добудову будинків власним коштом (крім мереж та попередніх боргів), а згодом ці кошти інвесторам будуть повернені після реалізації 10% від площ у ЖК "Н2О" згідно з Меморандумом. Такий підхід дозволить вже в першому кварталі 2025 року ввести в експлуатацію ще п’ять будинків (три будинки в ЖК "Еврика" та два будинки в ЖК "Патріотика")", - стверджує Соколовський.

Окремо він описав деталі механізму повернення коштів кооперативам та ставлення інвесторів до таких змін.

"Серед інвесторів ця ідея отримала позитивний відгук. Наприклад, у ЖК "Патріотика" всі будинки, крім двох, вже створили кооперативи. Така ж тенденція і в "Евриці". Краще заплатити зараз і отримати квартири з поверненням своїх витрат, ніж знову чекати тривалий час, поки на добудову з’являться гроші. Люди бачать перспективи, тому погоджуються на це", - зазначив Соколовський.

За його словами, умови повернення коштів чітко прописані в Меморандумах, які Дирекція з добудови підписує з кожним кооперативом окремо.

"Одні кооперативи повністю фінансують добудову будинку, інші - лише частково, закриття периметра будинку (вікна, дах, фасади, щоб не допустити руйнування недобудованих будинків). Дирекція з добудови фінансує мережі - зовнішні, міжквартирні, дороги, благоустрій. Тобто кооперативи фінансують виключно свої будинки, все інше — Дирекція", - наголошує він.

"Незважаючи на всі спекуляції навколо цього проєкту, ми повинні довести справу до кінця. Цей момент настане, коли останній інвестор, який профінансував об'єкти "Аркади", отримає ключі від своєї квартири", - підсумував керівник Stolitsa Group.