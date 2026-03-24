"Страхітливі заяви" та нафтові гойдалки: чому цінники на АЗС не підуть донизу найближчим часом

АЗС / © pixabay.com

Світовий ринок нафти наразі перебуває у стані високої волатильності, яка напряму залежить від публічних заяв президента США Дональда Трампа. Це фактично єдиний серйозний фактор, що визначає майбутні цінники на заправках.

Таку думку висловив президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар, пише “Еспресо”.

За словами експерта, економічні розрахунки на нафтовому ринку відійшли на другий план, поступившись місцем непередбачуваній риториці американського лідера. Будь-яка резонансна заява може миттєво підняти ціни догори, навіть якщо вона згодом буде спростована.

«Ціна на нафту, вона прямо пропорційна, нелінійно пропорційна, самодурству Трампа. І оце єдиний чинник, який зараз впливає на все це», — підкреслив Гончар.

Він навів приклад того, як емоційні заяви в ефірі можуть спровокувати стрибок ринку за лічені години: «Якщо сьогодні вранці, за Вашингтонським часом, Трамп знову щось видасть страхітливе в ефір, що там уже десантні кораблі Сполучених Штатів наближаються для проведення спеціальних операцій по захопленню острова Харт, то все знову скочить догори. Через день Трамп може заявити протилежне».

Чого чекати на заправках в Україні

Попри сподівання водіїв на корекцію цінників, експерт дає стриманий прогноз. Поки ринок лихоманить через політичні чинники, реального здешевлення нафтопродуктів очікувати не варто.

«Ціни на заправках не зміняться, на жаль. Тому звідси цінники на автозаправних станціях чи в Польщі, чи в Україні сьогодні чи завтра змін не зазнають. В бік пониження, я маю на увазі», — резюмував президент Центру «Стратегія XXI».

Наразі стабільність цін на АЗС залишається під питанням, оскільки будь-яка нова заява з Вашингтона здатна вкотре дестабілізувати енергетичні ринки Європи.

Скільки коштує паливо в Україні

Нагадаємо, зранку 24 березня українські АЗС оновили ціни на пальне. У середньому вартість бензину суттєво не змінилася, однак дизельне паливо подорожчало.

За даними моніторингу, ціни на дизель у найбільших мережах АЗС коливаються в межах від 85,90 до 89,99 грн за літр, водночас на заправках «Укрнафти» його можна придбати дешевше — за 80,99 грн. За добу дизель подорожчав приблизно на 1 грн.

Окремі мережі також частково підвищили ціни на бензин. Зокрема, на АЗС «KLO» бензин А-95 та А-95+ зріс у вартості на 1 грн. При цьому преміальний бензин А-100 у середньому коштує близько 85 грн за літр.

Вартість автогазу залишається без суттєвих змін і в середньому становить близько 46,98 грн за літр, хоча ціни на різних АЗС можуть відрізнятися.

Також в Україні запрацював кешбек на пальне — від 5% до 15%. Максимальна сума виплати — 1000 гривень на місяць. Програма діє до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Гроші нараховуються на картку автоматично, якщо ви вже приєднані до системи через «Дію».

