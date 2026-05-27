Страховики заявляють про чергову хвилю збитків і виплат після останнього масованого обстрілу

© ДСНС

Реклама

Про це ТСН повідомила пресслужба страховика.

Лише протягом однієї доби було повідомлено про 19 пошкоджених квартир в Києві. Йдеться переважно про пошкодження вікон, балконів, фасадів, дахів та автомобілів після вибухових хвиль і падіння уламків. За словами страховиків, один із найсерйозніших випадків зафіксовано у квартирі на вул. Білоруській у Києві. За попередніми оцінками, збиток там може сягнути близько 1 млн грн.

Серед постраждалих об’єктів також об’єкт гостинності, торгово-розвальний центр, офісне приміщення та десяток приватних авто. Також страховик очікує нові повідомлення від лізингових компаній, які не працювали у неділю.

Реклама

В ІНГО зазначають, що звернення почали надходити ще до завершення оцінки збитків після негоди та масштабної пожежі, за якою компанія вже провела страхову виплату на суму понад 100 млн грн.

«Зазвичай люди починають замислюватися про страхування вже після таких атак, коли бачать вибиті вікна, пошкоджені авто чи квартири. Але сенс страхування саме в тому, щоб подбати про захист ДО того, як щось сталося. І тут важливо розуміти ще один момент: страхування воєнних ризиків — дуже складний сегмент для всього ринку. Після настільки масштабних збитків умови страхування можуть змінюватися, тому це вікно можливостей не буде відкритим вічно», — прокоментував голова правління СК ІНГО Андрій Семченко.

У компанії наголошують, що всі звернення вже прийняті в роботу. Водночас страховики звертають увагу: нинішня хвиля атак вкотре показує, наскільки вразливими залишаються житло, автомобілі та комерційна нерухомість навіть далеко від лінії фронту.

За даними ІНГО, найбільше звернень наразі надходить саме з Києва, де внаслідок атаки пошкодження отримали житлові будинки, автомобілі та комерційні об’єкти у кількох районах міста. Обсяг збитків оцінюється.

Реклама

За підсумками 2025 року обсяг страхових виплат ІНГО перевищив 2,2 млрд грн, з яких майже 1,68 млрд грн припало саме на Київ та область. За даними профільного страхового видання Insurance TOP, це найбільший обсяг страхових виплат у столичному регіоні серед ризикових страховиків.

Серед найбільших кейсів компанії — відшкодування у розмірі 20 млн грн за бізнес-центр на Великій Васильківській у Києві, пошкоджений внаслідок ракетного удару. Загалом лише за 2025 рік ІНГО виплатила фізичним особам понад 22,5 млн грн за збитками, пов’язаними з воєнними діями. Сукупні виплати компанії за воєнними ризиками перевищили 110 млн грн — це майже у 4,6 рази більше, ніж роком раніше. Також компанія врегулювала низку великих майнових збитків у житлових комплексах Києва та передмістя, пов’язаних із проривами труб та затопленням квартир.

Новини партнерів