Страшний сон кавоманів: ціни на напій б’ють рекорди

Ціни на каву досягли нового історичного максимуму. Експерти попереджають, що здешевшання не варто очікувати.

Кава

Кава / © Pixabay

Світові ціни на каву зросли на 20% у порівнянні з минулим роком, і в серпні перебували на найвищому рівні від серпня 2024 року. Експерти попереджають, що ціни можуть зберігатися на високому рівні до кінця 2025 року.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на аналітиків.

Серед причин, які називають експерти: посуха в Бразилії, скорочення врожаю в Колумбії та підвищення тарифів на імпорт у США.

«Така ситуація вже вплинула на вартість напоїв у кафе та роздрібних магазинах по всьому світу», — зазначають журналісти.

Згідно з даними Міжнародної кавової організації, середня ціна арабіки у вересні досягла $2,45 за фунт, а в деяких регіонах Латинської Америки вона зросла ще вище через проблеми з логістикою та збільшення витрат на добрива.

За даними видання, 70–80% поточного врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди укладаються повільно. Бразилія є домівкою для майже половини світового врожаю арабіки — високоякісного сорту, який здебільшого використовують для смаження та виготовлення мелених сумішей.

Кава робуста, яка зазвичай використовується для приготування розчинної кави, здорожчала на 0,9%, досягнувши $5,609 за метричну тонну.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на какао обвалилися до 20-місячного мінімуму. Таке падіння чинить тиск на виробників шоколаду в усьому світі. Попри різке падіння вартості сировини, роздрібні ціни на шоколад залишаються високими.

