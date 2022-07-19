Стрибок цін на пшеницю: у Південній Кореї зачинили понад 1200 пекарень через війну РФ проти України

Пекарні Південної Кореї зачиняються через війну в Україні, що призвела до стрімкого зростання цін на пшеницю.

Вторгнення Росії в Україну спричинило різкий стрибок цін зокрема на пшеницю, борошно та олію у світі. У зв'язку з цим по всій Південній Кореї за першу половину 2022 року вже зачинилися понад 1200 пекарень.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Україна була великим експортером пшениці та олії, поки війна не призвела до припинення постачання продукції. Таким чином через зріст цін на основні інгредієнти, понад 1200 пекарням в Південній Кореї довелось зачинитись.

Як відомо, зараз Південна Корея також бореться з найбільшою за 24 роки інфляцією.

У червні 2022 року індекс споживчих цін у країні зріс на 6% у річному вимірі, що спонукало центральний банк Південної Кореї підвищити процентні ставки на 50 базисних пунктів.

Нагадаємо, перші вісім іноземних суден зайшли до портів в Україні, щоб вивезти зерно. 18 липня президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Бразилії Жаїром Болсонару важливість відновлення експорту зерна для запобігання глобальній продовольчій кризі, спровокованій Росією.

Читайте також: