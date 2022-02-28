Стрімке піке за агресію: російський рубль на відритті торгів у понеділок обвалився на 40%

Стрімке піке за агресію: російський рубль на відритті торгів у понеділок обвалився на 40%

Експерти прогнозують подальше падіння.

Нові санкції США, Євросоюзу, Великої Британії, Канади та Австралії, Японії завдадуть нищівного удару по економіці Росії - через її агресію проти України.

Зокрема, від 28 лютого ЄС заборонив операції, що пов'язані з управлінням резервами та активами Центробанку Росії, ЄС повністю закрив небо для російської авіації. А відключення частини банків від SWIFT взагалі призведе до того, що росіяни не зможуть розрахуватися банківськими картками - ні вдома, ні за кордоном, якщо їм якось туди вдасться потрапити, враховуючи, що країни одна за одною заявляють про закриття повітряного простору для РФ.

Уже кілька днів у РФ біля банкоматів черги - налякані новими санкціями росіяни знімають готівку.

Тим часом в російських обмінниках у неділю, 27 лютого, долар уже коштував і 100, і навіть 190 рублів. Це при тому, що офіційний курс Центробанку РФ - 83,5 рубля за долар.

Фінансисти один за одним прогнозують обвал рубля вже в понеділок, 28 лютого, коли відкриються торги. Називають і 200, і 300 рублів за долар. І перші підтвердження вже є. На Токійській біржі, де вже почався робочий ранок понеділка, рубль спочатку різко обвалився на 30%, а потім і на 40%. Долар уже коштує 113,5 рубля - історичний максимум. І це лише початок дня.

Втрачає позиції і євро – бо ЄС анонсував часткове відключення російських банків від платіжної системи SWIFT.