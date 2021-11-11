Стрімке подорожчання у жовтні: НБУ вважає, що пік зростання цін пройдено

Стрімке подорожчання у жовтні: НБУ вважає, що пік зростання цін пройдено

Нацбанк обіцяє, що пік підвищення цін пройдено, надалі очікується зниження рівня інфляції.

Споживча інфляція в жовтні 2021 року перевищила прогноз НБУ, хоч і сповільнилася до 10,9% (з 11% у вересні) в річному численні.

Про це інформує пресслужба Нацбанка.

У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%. НБУ це пов’язує з суттєвим подорожчанням енергоресурсів. У відомстві обіцяють, що пік підвищення цін пройдено, надалі очікується зниження рівня інфляції.

Продукти

У жовтні зростали ціни на оброблені продовольчі товари (до 13,2% р/р). Прискорилося подорожчання макаронних виробів, хлібопекарської та молочної продукції внаслідок високих цін на енергоносії.

Швидше зростали ціни на крупи, зокрема через торговельні обмеження, введені Росією. Водночас, сповільнилися темпи зростання цін на соняшникову олію.

Дорожчали молоко та м'ясо, а також овочі.

Вартість послуг

Темпи зростання вартості послуг прискорилися до 9,6% р/р. Дорожчали послуги закладів швидкого харчування, ресторанів, страхування автомобілів, перукарень, салонів краси, закладів культури та відпочинку. Сповільнилося здешевлення туристичних послуг.

Ціни на паливо

Зростання цін на паливо прискорилося до 33,9% р/р. Це передусім пов'язано з подорожчанням нафти на світових товарних ринках. Дещо стримувало зростання цін державне регулювання на ринку пального, запроваджене в травні 2021 року.

Нагадаємо, що за рік суми в платіжках українців зросли на понад третину.

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