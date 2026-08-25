Студенти можуть отримувати дві стипендії: хто має право на виплати

Хто має право на дві стипендії

Реклама

Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік, і чимало студентів звикли вважати, що розраховувати можна лише на стипендію за хороші оцінки — академічну. Однак чинне законодавство передбачає для здобувачів вищої освіти й іншу фінансову підтримку — зокрема соціальну виплату, яка призначається окремим категоріям студентів.

Більше про це розповіли на урядовому порталі.

Реклама

Хто зі студентів може отримувати дві стипендії і що таке соціальна стипендія

Як йдеться на урядовому порталі КМУ, соціальну стипендію виплачують для забезпечення належних умов навчання, за винятком студентів, які здобувають фах за замовленням НАДС у галузі «Державне управління» та за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Реклама

Отримати соціальну стипендію можуть:

Курсанти невійськових закладів цивільної авіації, морського й річкового транспорту. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Постраждалі від аварії на ЧАЕС та їхні діти до 18 років. Учасники Революції Гідності. Учасники бойових дій та їхні діти. ВПО. Діти шахтарів зі стажем роботи одного з батьків від 15 років. Особи з інвалідністю I–III груп і діти з інвалідністю. Представники малозабезпечених сімей.

Для оформлення виплати студенту має бути до 23 років (крім учасників бойових дій). Головними умовами є є відсутність боргів за сесію та наявність документів, що підтверджують статус.

Допомогу призначають на один навчальний семестр. Зазвичай здобувач не має отримувати академічну стипендію, проте закон дозволяє мати обидві виплати водночас дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Крім того, вони спільно зі студентами з малозабезпечених родин можуть претендувати на стипендії Верховної Ради України, на які навчальні заклади висувають за високі досягнення.

Реклама

Розмір фінансової допомоги відрізняється залежно від статусу:

неповнолітні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримують 4 794 гривні на місяць, а за високих успіхів у навчанні додатково мають право на академічну стипендію — ще 4 000 гривень, що в сумі дає до 8 700 грн;

повнолітні особи цих же категорій віком до 23 років — 4 542 гривні;

інші пільговики у закладах вищої освіти — 1 180 гривень;

інші пільговики у фахових передвищих закладах — 890 гривень.

Щоб оформити допомогу, потрібно особисто звернутися до деканату або студентської бухгалтерії університету. До заяви додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, студентського квитка чи довідки про навчання, витягу з місця реєстрації, свідоцтва про народження та документа, що підтверджує пільговий статус.

Кому даватимуть стипендію 20 тисяч гривень

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2026 року суттєво зростуть виплати для студентів: академічні стипендії збільшаться до 5,8 тисячі гривень, мінімальна — до 4 тисяч гривень, а стипендія від президента України подвоїться до 20 тисяч гривень.

На таку президентську виплату можуть розраховувати першокурсники, які склали кожен предмет НМТ щонайменше на 185 балів, що охоплює орієнтовно 3 тисячі вступників. Загалом у держбюджеті на цю програму заклали 1,2 мільярда гривень.

Реклама

Окрім того, для вступників діє державна програма грантів на навчання, яка забезпечує знижку або повну оплату залежно від балів НМТ: від 17 тисяч гривень на рік за результати від 150 балів та від 25 тисяч гривень на рік за результати від 170 балів.

Новини партнерів

Новини партнерів