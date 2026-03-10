- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 2 хв
Стипендії курсантів 2026 року: Міноборони назвало, хто отримуватиме найбільше
Міноборони оприлюднило розмір цьогорічного грошового забезпечення курсантів.
Цьогоріч курсанти вищих військових навчальних закладів в Україні отримуватимуть грошове забезпечення на рівні близько 10 тис. грн і вище щомісяця.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Стипендії курсантів: Міноборони назвало суми
Згідно з інформацією відомства, курсанти в Україні отримуватимуть різні стипендії:
курсантів першого та другого курсів виплати становитимуть від 9646 до 10 320 грн;
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, суми більші — від 14 561 до 15 109 грн;
курсанти третього та четвертого курсів отримуватимуть від 9970 до 10 524 грн на місяць;
для сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати становитимуть 14 759-15 508 грн;
на четвертому курсі відмінники та курсанти, які проходять стажування, можуть отримувати до 22 854 грн щомісяця;
для відмінників із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати можуть сягати 27 838 грн.
У відомстві наголосили, що навчання у військовому виші передбачає не лише стипендію та здобуття вищої освіти. Курсанти також отримують безкоштовне проживання, триразове харчування, військову форму та медичне забезпечення, а також інші соціальні гарантії.
Що відомо про зміни в системі навчання в Україні
Нагадаємо, в Україні скоротять бакалаврат. Період навчання тепер триватиме до трьох років. Раніше у МОН розповіли, як це працюватиме.
А школа передбачатиме 12 років навчання, три роки бакалаврату та два роки магістратури.
Тож, від 2030 року студенти на бакалавраті на постійній основі вчитимуться три роки, а не чотири: 2029-го стартує експериментальне запровадження.
також повідомлялося, що в Україні від 1 вересня 2026 року для студентів університетів і коледжів удвічі зростуть стипендії.