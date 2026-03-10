ТСН у соціальних мережах

Стипендії курсантів 2026 року: Міноборони назвало, хто отримуватиме найбільше

Міноборони оприлюднило розмір цьогорічного грошового забезпечення курсантів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міноборони пояснило, скільки платитимуть курсантам військових навчальних закладів / © УНІАН

Цьогоріч курсанти вищих військових навчальних закладів в Україні отримуватимуть грошове забезпечення на рівні близько 10 тис. грн і вище щомісяця.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Стипендії курсантів: Міноборони назвало суми

Згідно з інформацією відомства, курсанти в Україні отримуватимуть різні стипендії:

  • курсантів першого та другого курсів виплати становитимуть від 9646 до 10 320 грн;

  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, суми більші — від 14 561 до 15 109 грн;

  • курсанти третього та четвертого курсів отримуватимуть від 9970 до 10 524 грн на місяць;

  • для сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати становитимуть 14 759-15 508 грн;

  • на четвертому курсі відмінники та курсанти, які проходять стажування, можуть отримувати до 22 854 грн щомісяця;

  • для відмінників із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати можуть сягати 27 838 грн.

У відомстві наголосили, що навчання у військовому виші передбачає не лише стипендію та здобуття вищої освіти. Курсанти також отримують безкоштовне проживання, триразове харчування, військову форму та медичне забезпечення, а також інші соціальні гарантії.

Що відомо про зміни в системі навчання в Україні

Нагадаємо, в Україні скоротять бакалаврат. Період навчання тепер триватиме до трьох років. Раніше у МОН розповіли, як це працюватиме.

А школа передбачатиме 12 років навчання, три роки бакалаврату та два роки магістратури.

Тож, від 2030 року студенти на бакалавраті на постійній основі вчитимуться три роки, а не чотири: 2029-го стартує експериментальне запровадження.

також повідомлялося, що в Україні від 1 вересня 2026 року для студентів університетів і коледжів удвічі зростуть стипендії.

