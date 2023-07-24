Субсидія на оплату комуналки: хто 2023 року залишиться без допомоги

Які категорії громадян не отримують субсидії 2023 року

Сім'ї, які витрачають на оплату комуналки понад 15% свого доходу, мають право отримувати житлову субсидію. Але, через додаткові критерії, які враховують під час надання субсидії, отримати допомогу можуть не всі з них.

Хто не зможе отримати субсидію на оплату комуналки 2023 року

Право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства, які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Але у разі, якщо сплата заборгованості підтверджена або ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана.

Субсидія не призначається, якщо загальна площа квартири перевищує 130 кв. м та 230 кв. м у будинках.

Допомогу не можна буде отримати, якщо будь-який член сім’ї домогосподарства, що претендує на субсидію протягом року перед призначенням субсидії здійснив купівлю або продаж товару на суму понад 50 тис. гривень.

Якщо людина має на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. гривень або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. гривень також субсидія не буде призначена.

Якщо заявник на субсидію має транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менш як 5 років та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менш як 15 років, він не отримує субсидії. Мопед та причеп в такому разі не належать до транспортних засобів.

Не призначать субсидію, якщо у складі сім’ї є повнолітні що не працюють, які не мають статусу безробітного. Якщо є особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців.

Нагадуємо, в Україні 2023 року проводитимуть масштабну перевірку одержувачів субсидій згідно з наказом № 190 Міністерства фінансів України. Інформацію для посиленого варіанту моніторингу відповідних виплат відповідні інстанції отримають з чотирьох реєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України,

реєстр Міграційної служби,

реєстр Державної податкової служби,

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

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