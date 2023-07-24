Субсидія на оплату комуналки: хто 2023 року залишиться без допомоги

Які категорії громадян не отримують субсидії 2023 року
Сім'ї, які витрачають на оплату комуналки понад 15% свого доходу, мають право отримувати житлову субсидію. Але, через додаткові критерії, які враховують під час надання субсидії, отримати допомогу можуть не всі з них.
Хто не зможе отримати субсидію на оплату комуналки 2023 року
- Право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства, які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Але у разі, якщо сплата заборгованості підтверджена або ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана.
- Субсидія не призначається, якщо загальна площа квартири перевищує 130 кв. м та 230 кв. м у будинках.
- Допомогу не можна буде отримати, якщо будь-який член сім’ї домогосподарства, що претендує на субсидію протягом року перед призначенням субсидії здійснив купівлю або продаж товару на суму понад 50 тис. гривень.
- Якщо людина має на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. гривень або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. гривень також субсидія не буде призначена.
- Якщо заявник на субсидію має транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менш як 5 років та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менш як 15 років, він не отримує субсидії. Мопед та причеп в такому разі не належать до транспортних засобів.
- Не призначать субсидію, якщо у складі сім’ї є повнолітні що не працюють, які не мають статусу безробітного. Якщо є особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців.
Нагадуємо, в Україні 2023 року проводитимуть масштабну перевірку одержувачів субсидій згідно з наказом № 190 Міністерства фінансів України. Інформацію для посиленого варіанту моніторингу відповідних виплат відповідні інстанції отримають з чотирьох реєстрів:
- реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України,
- реєстр Міграційної служби,
- реєстр Державної податкової служби,
- реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.
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