Субсидія за спрощеною процедурою: Шмигаль розповів, як швидко отримати допомогу

На засіданні уряду 25 липня ухвалили рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою для швидкого призначення субсидії. Це зробить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду також зазначив, що минулого місяця встановили порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки для отримання субсидії.

"Достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії. Зокрема через "Дію", сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто 2023 року може залишиться без субсидії.

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