Субсидії на комуналку: які зміни очікують українців від 1 квітня

На 2024 рік влада передбачила збільшення витрат на житлові субсидії.

Від 1 квітня 2024 року українцям збережуть можливість оформлення субсидій на комуналку, водночас сума компенсації зменшеться через дострокове завершення опалювального сезону.

Про це інформує пресслужба Кабінету Міністрів України.

У владі передбачили збільшення виплат на житлові субсидії до 50 млрд грн для трьох мільйонів сімей. Це приблизно на 25% більше, ніж торік.

"Під час опалювального сезону середній розмір допомоги на оплату послуг ЖКГ становив близько 1,41 тис. грн., через відключення опалення відбудеться скорочення та розмір субсидій", - йдеться в повідомленні.

Хто може втратити право на субсидію

Щоб відбулися зміни, одержувачі зобов'язані звертатися до ПФУ із повідомленнями:

у складі зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку членів домогосподарств;

у соціальному статусі членів домогосподарства (укладання/розірвання шлюбу);

у складі сім'ї члена домогосподарства;

у списку одержуваних комунальних послуг, умов їх надання;

зміни переліку витрат на керування багатоквартирним будинком;

перевищення реального споживання комунпослуг порівняно з нормативами;

отримання доходу більше розміру доходу, за яким призначено субсидію;

незаконне здобуття інших видів соціальної допомоги;

протиправне отримання допомоги на оплату послуг в інших місцях проживання;

незаконне використання субсидії з інших цілей, ніж оплата комунальних послуг;

факт купівлі нового авто, нерухомості чи наявність депозиту понад 100 тис. грн.

Також ми повідомляли, що українці, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть позбутися субсидії.

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