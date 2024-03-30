Субсидії на комуналку: які зміни очікують українців від 1 квітня

На 2024 рік влада передбачила збільшення витрат на житлові субсидії.
Від 1 квітня 2024 року українцям збережуть можливість оформлення субсидій на комуналку, водночас сума компенсації зменшеться через дострокове завершення опалювального сезону.
Про це інформує пресслужба Кабінету Міністрів України.
У владі передбачили збільшення виплат на житлові субсидії до 50 млрд грн для трьох мільйонів сімей. Це приблизно на 25% більше, ніж торік.
"Під час опалювального сезону середній розмір допомоги на оплату послуг ЖКГ становив близько 1,41 тис. грн., через відключення опалення відбудеться скорочення та розмір субсидій", - йдеться в повідомленні.
Хто може втратити право на субсидію
Щоб відбулися зміни, одержувачі зобов'язані звертатися до ПФУ із повідомленнями:
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у складі зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку членів домогосподарств;
- у соціальному статусі членів домогосподарства (укладання/розірвання шлюбу);
- у складі сім'ї члена домогосподарства;
- у списку одержуваних комунальних послуг, умов їх надання;
- зміни переліку витрат на керування багатоквартирним будинком;
- перевищення реального споживання комунпослуг порівняно з нормативами;
- отримання доходу більше розміру доходу, за яким призначено субсидію;
- незаконне здобуття інших видів соціальної допомоги;
- протиправне отримання допомоги на оплату послуг в інших місцях проживання;
- незаконне використання субсидії з інших цілей, ніж оплата комунальних послуг;
- факт купівлі нового авто, нерухомості чи наявність депозиту понад 100 тис. грн.
Також ми повідомляли, що українці, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть позбутися субсидії.
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