Субсидії на наопалювальний сезон 2022 року призначать автоматично: деталі

Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно з яким виплата субсидій призначатиметься автоматично у тих регіонах, де органи соціального захисту не працюють через активні бойові дії або тимчасову окупацію.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що люди з населених пунктів, де йдуть активні бойові дії, повинні й надалі отримувати свої субсидії. Крім того, за її словами, в сучасних умовах всі перепризначення мають відбуватись автоматично, щоб людям не потрібно було іти до органів соціального захисту.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

"Мають продовжувати отримувати субсидії люди з міст та сіл, де ідуть активні бойові дії, навіть у тих випадках, коли там не працюють органи соціального захисту. Для того, щоб нарахувати їм субсидії з центрального рівня, ми напрацювали спеціальних механізм розрахунку розмірів субсидій та пільг для таких отримувачів", — наголосила Лазебна.

За її словами, автоматично, без звернення людини, відбудеться перепризначення субсидій на неопалювальний період з травня поточного року для всіх осіб, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2021/22 років. Переприначення здійснюватимуть на основі тієї інформації, яка є в органах соціального захисту.

Крім того, Уряд вирішив призначати субсидію тим людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали для оплати лікування чи навчання.

Слід зазначити, що розмір виплат визначатиметься на основі розміру субсидії за січень 2022 року з урахуванням інформації за 2021 рік про співвідношення середнього розміру субсидій у січні та квітні, а також у січні та вересні.

Уряд також ухвалив рішення щодо того, аби людям з місць активних бойових дій призначати субсидію від початку сезону, незалежно від того, в якому місяці сезону вони звернулись за призначенням.

Нагадаємо, не всі пенсіонери, яким не вистачає трудового стажу, можуть розраховувати на отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Хто може залишитися без допомоги — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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