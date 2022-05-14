Субсидії, пільги, пенсії: в Україні всі соцвиплати автоматично подовжили до кінця війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України на території держави було автоматично подовжено соціальні виплати населенню. Зокрема, протягом воєнного стану профінансовано 100% виплат субсидій.
Понад 6 млн українців охоплені тим чи іншим видом соціальної допомоги.
Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю УНІАН.
"Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів", – розповіла міністерка.
"Протягом воєнного стану ми профінансували 100 відсотків виплат субсидій, пільг, соціальних допомог та пенсій. Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", – зауважила Лазебна.
Усі виплати здійснюються централізовано завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
"Це дозволило зараз забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій", – сказала міністерка.
Нагадаємо, через масові скарги українців на платіжки за компослуги Кабмін відновлює перевірку у відповідних компаніях.
Читайте також: