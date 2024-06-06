Субсидії в Україні: чи збільшать виплати після зростання тарифу на світло

Внаслідок підвищення вартості електроенергії в Україні суму субсидії буде перераховано автоматично.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Зокрема, людям, яким уже було призначено субсидії, не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду України для перегляду розміру виплат у зв'язку зі збільшенням тарифу.

Оскільки збільшення тарифу на електроенергію відбулося від 1 червня, перерахована сума субсидії буде врахована у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у липні.

У Пенсійному фонді пояснили, що згідно з Постановою уряду №848 передбачено, що перегляд суми житлової субсидії в межах встановленого періоду її надання здійснюється автоматично, зокрема у випадку зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, без необхідності звернення громадян.

Раніше стало відомо, що від 1 червня відбудеться перерахунок пенсій в Україні, однак не усім. Хто виконав у квітні певні умови, можуть розраховувати на доплату майже у розмірі 1 000 грн.

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