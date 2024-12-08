Субсидії в Україні: що очікувати українцям після Нового року

Багатьох українців хвилює питання, що буде з субсидіями після Нового року та чи зміняться правила їх надання.

З 1 грудня в Україні субсидія призначається до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня, і це правило збережеться у 2025 році. Розрахунок здійснюється з місяця подачі документів.

Про це повідомив пенсійний фонд.

У січні за субсидією можуть звернутися:

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особи, зареєстровані в житлі;

орендарі з чинним договором оренди (субсидія призначається до дати, зазначеної в договорі, якщо вона припадає на період до кінця опалювального сезону);

внутрішньо переміщені особи (ВПО), підтвердивши проживання довідкою;

індивідуальні забудовники.

Також було збільшено граничну суму одноразових витрат, яка може перешкоджати отриманню субсидії. Тепер ця сума становить 100 тисяч гривень. Якщо витрати були на генератор або подібне обладнання, гранична сума складає 150 тисяч гривень.

З 1 січня 2025 року під час подання документів враховуватимуть дохід сім'ї за II і III квартали 2024 року, а пенсійний дохід — за листопад 2024 року. Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані.

Якщо відключення електроенергії будуть тривати та посилюватися в січні, сума субсидії залишиться незмінною, оскільки вона розраховується за соціальними нормами споживання, і зменшення обсягу використаної електроенергії не вплине на допомогу.

Нагадаємо, уряд затвердив експериментальний проєкт, за яким ВПО у дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

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