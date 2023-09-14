Субсидію на опалювальний сезон можна визначити самостійно, але є нюанс

При призначенні “зимової” субсидії враховуються доходи за перший і другий квартали 2023 року.

За допомогою спеціальної формули можна підрахувати, чи буде призначено субсидію домогосподарству на наступний опалювальний сезон. Але при цьому важливо враховувати доходи за певний період часу .

Про це розповіла начальниця ГУ ПФУ у Вінницькій області Олена Корчак в ефірі національного телемарафону.

За її словами, необхідна формула, за якою можна зробити підрахунки, є у відкритому доступі.

"Потрібно порахувати дохід членів домогосподарства. І тут потрібно розуміти коли саме ми звертаємося за субсидією", - зауважила чиновниця.

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Олена Корчак наголосила, що при призначенні “зимової” субсидії враховуються доходи за перший і другий квартали 2023 року, а якщо член домогосподарства є пенсіонером, то беруть такий розрахунок за серпень поточного року.

"Тобто на сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи й тоді їх потрібно прикласти до тих видатків, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на ту частину видатків, яка не перевищує 15% від доходів громадян", - нагадала чиновниця пенсійного фонду.

Нагадаємо, на порталі від Мінсоцполітики можна онлайн перевірити нарахування субсидії, її розмір на опалювальний та неопалювальний сезони. Для цього потрібно лише знати поштову адресу одержувача.

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