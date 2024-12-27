Субсидію на оренду житла для ВПО поширено на всю територію України

Відтепер субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб поширено на всю територію України.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Від початку війни одним з найболючіших питань для всіх ВПО залишається питання житла. Щоб допомогти вирішити його, Уряд розробив низку інструментів, серед яких – можливість скористатися субсидією на оренду житла.

Субсидія на оренду житла – важлива для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла, придатного для проживання і не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло.

Сьогодні Уряд прийняв постанову, завдяки якій набагато більша кількість внутрішньо переміщених осіб зможе скористатися такою субсидією.

Зокрема:

скористатись субсидією на оренду житла зможуть ВПО, які перемістились до будь-якого регіону, підконтрольного Уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан родини ВПО відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалась лише на 9 областей);

право на субсидію матимуть родини, які орендують житло, і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Раніше планувалось, що цей поріг становитиме 30% від доходів.

"Ми системно підходимо до підтримки внутрішньо переміщених осіб, забезпечуючи необхідні послуги та допомоги. Субсидія на оренду житла для ВПО є тим інструментом, який забезпечить адресність допомоги - кошти отримають саме ті, хто найбільше потребує підтримки від держави. Важливо, що інструмент є гнучким, формула нарахування враховує і спроможність родини оплачувати оренду самостійно, і різницю цін на оренду в різних регіонах", – зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадуємо: субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься за аналогією з житловою субсидією.

Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів сімʼї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не тільки у різних регіонах, а також у великих містах і невеличких селах.

Дуже важливим завданням держави є зробити так, щоб внутрішньо переміщені особи, які орендують житло, мали захист від різких змін умов у наданні оренди або від невмотивованого виселення. Ключовим інструментом такого захисту є наявність офіційного договору оренди з власником житла. Тому субсидія на оренду призначатиметься за умови наявності такого орендного договору. Крім того, договір захистить і орендодавця, зокрема, від ризику несплати орендної вартості з боку орендарів.

Типовий договір на оренду можна буде отримати і підписати (заповнивши відповідні поля) у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн, на сайті ПФУ.

Звертаємо увагу власників житла – держава компенсуватиме для орендодавця податки, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди.

А саме: власникам житла держава компенсуватиме ПДФО та військовий збір, ФОПам – ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.

Нагадуємо, що призначення субсидії на оренду житла для ВПО розпочнеться з кінця січня 2025 року.

Як повідомлялося, деяким українцям можуть припинити виплату пенсій. Зокрема, це може статися за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

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