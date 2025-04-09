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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Субсидія на комуналку: хто з українців втратить допомогу вже від травня

Настає час оновлення даних про одержувачів субсидій.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Субсидія.

Субсидія / © УНІАН

В Україні з закінченням опалювального сезону переглянуть список одержувачів субсидій. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Українцям, які отримують допомогу для оплати комунальних послуг, треба уточнити, чи потрібно подавати нову заяву до Пенсійного фонду. Звернутися до установи треба тим:

  • у кого змінився майновий стан (наприклад, придбали авто або нерухомість);

  • у кого змінився склад сім’ї або домогосподарства (хтось виписався або прописався).

За законом, у подібних ситуаціях необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів з моменту змін. Подання нової заяви обов’язкове, якщо:

  • була субсидія, але вона була нульовою;

  • у квартирі проживають менше людей, ніж зареєстровано;

  • у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

  • ви орендуєте житло і самі сплачуєте комунальні послуги;

  • сім’я хоче отримати допомогу на скраплений газ або тверде/рідке паливо.

Варто зазначити, якщо встигнути подати заяву в травні або червні, субсидію буде нараховано від початку неопалювального періоду.

Нагадаємо, в Україні зміняться правила податку на нерухомість. Він стягуватиметься з власників квартир і будинків, якщо їхня площа перевищить встановлений норматив.

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Дата публікації
Кількість переглядів
403
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