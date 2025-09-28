Субсидія на опалювальний сезон: кому потрібно подавати заяву самостійно

Тим, хто хоче отримувати субсидію вперше, потрібно звернутися до органів ПФУ

Від 1 жовтня в Україні стартує опалювальний сезон, і деяким отримувачам субсидій на оплату житлово-комунальних послуг доведеться подати заяву для її призначення.

У Пенсійному фонді нагадали процедуру оформлення допомоги.

Субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону від 16 жовтня до 15 квітня включно. Для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період становив 0,00 грн.

Під час розрахунку будуть враховані доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року.

Звернутися за призначенням виплат потрібно тим громадянам, які планують вперше отримати житлову субсидію, а також тим, у кого на 1 жовтня відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства або в переліку житлово-комунальних послуг.

За призначенням субсидії можуть ще звернутись люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена/оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Документи подати можна особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу ПФУ, онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через портал «Дія».

У разі подання документів у період від 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається від початку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше — від місяця звернення.

