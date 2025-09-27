Субсидія на орендоване житло: як правильно оформити

Субсидією можуть скористатися переселенці на абсолютно всій території України / © УНІАН

Внутрішньо переміщені особи в Україні отримали доступ до ще однієї допомоги від держави — субсидії на оренду житла для ВПО.

Оформити субсидію можна за місцем реєстрації або фактичного проживання. У разі проживання сім’ї в орендованому приміщенні, оформлення субсидії здійснюється на підставі договору оренди, внутрішньо переміщені особи — на підставі довідки внутрішньо переміщеної особи.

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами). Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):

договір наймання (оренди) житла — у разі проживання заявника у житлі, що орендується

копія договору про реструктуризацію заборгованості — за умови наявності заборгованості та укладання договору

довідка внутрішньо переміщеної особи (надається у разі призначення субсидії за фактичним місцем проживання)

Документи для призначення субсидії можна подавати кількома способами:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

мобільний застосунок «Пенсійний фонд»

через портал «Дія»

через ЦНАП

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади

через сервісні центр Пенсійного фонду України

