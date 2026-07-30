Субсидія обнулиться: кому і коли доведеться повертати гроші державі

Житлову субсидію можуть скасувати

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В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов’язаними повернути вже виплачені кошти.

Про це повідомили у ПФУ.

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Це відбувається, якщо людина не повідомляє про обставини, які впливають на призначення або розмір субсидії.

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Відповідно до чинного законодавства отримувачі субсидії мають протягом 30 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на право отримувати допомогу або її розмір.

Повідомляти потрібно про:

зміну складу зареєстрованих членів домогосподарства

зміну соціального статусу членів сім’ї

зміну переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання

зміну управителя чи виконавця комунальних послуг

одноразову покупку, придбання майна або здійснення платежу на суму понад 100 тисяч гривень

набуття права власності на транспортний засіб (крім мопеда і причепа) або житло в місті чи селищі міського типу

перебування когось із членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів

купівлю готівкової чи безготівкової іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень

У разі якщо отримувач відмовиться добровільно повернути переплату, питання стягнення коштів вирішуватиметься у судовому порядку.

Нагадаємо, є ціла низка категорій мешканців, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після особистого звернення.

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