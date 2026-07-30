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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Субсидія обнулиться: кому і коли доведеться повертати гроші державі

Держава може відмовити у призначенні субсидії на комунальні послуги через незадекларовані статки, купівлю валюти чи наявність нового авто.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Житлову субсидію можуть скасувати

Житлову субсидію можуть скасувати

В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов’язаними повернути вже виплачені кошти.

Про це повідомили у ПФУ.

Це відбувається, якщо людина не повідомляє про обставини, які впливають на призначення або розмір субсидії.

Відповідно до чинного законодавства отримувачі субсидії мають протягом 30 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на право отримувати допомогу або її розмір.

Повідомляти потрібно про:

  • зміну складу зареєстрованих членів домогосподарства

  • зміну соціального статусу членів сім’ї

  • зміну переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання

  • зміну управителя чи виконавця комунальних послуг

  • одноразову покупку, придбання майна або здійснення платежу на суму понад 100 тисяч гривень

  • набуття права власності на транспортний засіб (крім мопеда і причепа) або житло в місті чи селищі міського типу

  • перебування когось із членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів

  • купівлю готівкової чи безготівкової іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень

У разі якщо отримувач відмовиться добровільно повернути переплату, питання стягнення коштів вирішуватиметься у судовому порядку.

Нагадаємо, є ціла низка категорій мешканців, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після особистого звернення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
152
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