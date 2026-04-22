Субсидія від 1 травня: кому потрібно подати заяву, щоб не втратити виплати

В Україні від 1 травня 2026 року стартує неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня. Для переважної більшості отримувачів Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок виплат, проте значній частині громадян доведеться пройти процедуру оформлення заново.

Про це офіційно повідомило Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Для тих, чий майновий стан та склад домогосподарства залишилися незмінними, перепризначення допомоги відбудеться без особистого візиту до установ. Система самостійно розрахує розмір субсидії на літній період.

Однак фахівці ПФУ наголошують на важливості своєчасного оновлення даних.

«Якщо зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України!» — застерігають у відомстві.

Неповідомлення про зміну складу родини або про великі придбання може призвести до скасування виплат та вимоги повернути отримані кошти.

Хто має подати нову заяву та декларацію

Існує чіткий перелік категорій, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після особистого звернення. До цього списку потрапили:

громадяни, які не отримували субсидію взимку або чий розмір допомоги становив «0»;

орендарі житла, які самостійно сплачують комунальні послуги;

домогосподарства, де фактична кількість мешканців менша за зареєстровану;

сім’ї, у складі яких є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи, які претендують на субсидію для придбання скрапленого газу чи твердого палива.

Які є способи подання документів

Держава пропонує кілька зручних варіантів для подання заяви та декларації. Кожен громадянин може обрати найбільш прийнятний для себе шлях:

Дистанційно: через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Через «Дію»: скориставшись пошуком за запитом «Заява на субсидію» на державному порталі.

Особисто: у будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації, або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Поштою: надіславши заповнені бланки на адресу органу Фонду.

Українцям нагадують про «пільгове» вікно для подання заяв. Якщо ви звернетеся до Пенсійного фонду протягом травня або червня, субсидія буде нарахована «заднім числом» — від самого початку неопалювального періоду, тобто від 1 травня.

Якщо ж документи будуть подані пізніше червня, допомогу призначать лише від місяця звернення, і компенсацію за попередні літні місяці отримати не вдасться.

Нагадаємо, після індексації пенсій в Україні частина отримувачів субсидій може зіткнутися зі зменшенням виплат або навіть втратити їх.

Зокрема, це стосується одиноких пенсіонерів, які проживають у квартирах більшої площі, ніж передбачено соціальними нормами. Для однієї особи норма становить 48,87 кв. м, а за «зайві» метри доведеться платити самостійно або отримувати окреме рішення комісії.

Водночас індексація пенсії вважається зміною майнового стану, через що раніше надані дозволи можуть втратити чинність, а субсидія автоматично зменшиться. У такому разі частину витрат на комунальні послуги доведеться покривати власним коштом.

До слова, субсидію можуть скасувати, а вже отримані кошти — вимагати повернути, якщо одержувач не повідомляє про зміни, що впливають на призначення допомоги.

Законодавство зобов’язує отримувачів інформувати про зміни в доходах, майновому стані та складі домогосподарства протягом 30 днів. Це стосується, зокрема, змін у кількості мешканців, соціальному статусі, умовах надання комунальних послуг або постачальниках.

Право на субсидію можуть переглянути і в разі суттєвих витрат або змін у майні — наприклад, придбання авто, дорогих речей чи тривалого перебування за кордоном. У разі порушення цих вимог виплати можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути державі.