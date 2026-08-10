Субсидія влітку: кому обовʼязково треба писати нову заяву

Субсидія / © УНІАН

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Неопалювальний сезон для житлової субсидії триває від 1 травня до 30 вересня. Пенсійний фонд України зазвичай самостійно перепризначає виплату на цей період, якщо дані про домогосподарство не змінилися.

Автоматичне перепризначення не скасовує обов’язку оновлювати дані: це правило діяло і під час травневого перепризначення субсидії. Право на субсидію та її розмір ПФУ визначає індивідуально на підставі даних про доходи, майновий стан і склад домогосподарства.

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Кому субсидію перепризначають автоматично

ПФУ самостійно призначає субсидію на наступний період домогосподарствам, які отримували її раніше, якщо підстав для повторного звернення немає. Отримувачам не потрібно подавати нові документи лише через завершення опалювального сезону.

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Нові заяву та декларацію необхідно подати, якщо:

житло орендують люди, які фактично проживають у ньому та самостійно сплачують комунальні послуги;

фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

у попередньому опалювальному періоді розмір субсидії становив 0 грн;

домогосподарство звертається по субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива.

Якщо ваша ситуація не належить до цих випадків і дані не змінилися, перепризначення на неопалювальний період відбувається автоматично. Рішення, розмір виплати або причину відмови ПФУ надсилає до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Фонду.

Які зміни слід повідомити ПФУ

Про обставини, що можуть вплинути на право або розмір субсидії, потрібно повідомити уповноважений орган протягом 30 календарних днів від дня їх виникнення. Йдеться про такі зміни:

склад зареєстрованих або задекларованих у житлі членів домогосподарства;

соціальний статус членів домогосподарства;

склад сім’ї члена домогосподарства;

перелік житлово-комунальних послуг або умови їх надання;

управителя чи виконавця комунальних послуг, а також створення об’єднання співвласників, якщо ці дані не передає сам виконавець послуги.

Також ПФУ потрібно повідомити про придбання транспортного засобу віком до п’яти років або більше одного транспортного засобу віком до 15 років — з винятками, передбаченими правилами призначення субсидії.

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Окремо отримувач має повідомляти про одноразову покупку чи набуття права власності на майно вартістю понад 100 тисяч гривень, а також про визначені ПФУ платежі на таку суму, внески до статутного капіталу, благодійну діяльність і фінансову допомогу або позику. Повний перелік залежить від конкретної ситуації, тому в разі сумніву варто звірити дані з ПФУ.

Коли потрібні заява і декларація

Заява та декларація потрібні насамперед тим, хто оформлює субсидію вперше, не отримував її взимку або мав нульовий розмір виплати. Документи також подають орендарі, домогосподарства з меншою фактичною кількістю мешканців, сім’ї з внутрішньо переміщеними особами та ті, хто просить допомогу на паливо.

Якщо звернутися по субсидію протягом травня або червня, її призначають від початку неопалювального періоду. Правила та результат розгляду залежать від поданих відомостей і даних, які має ПФУ.

Як подати заяву на субсидію онлайн

Документи можна подати до будь-якого сервісного центру ПФУ особисто або поштою. Дистанційні варіанти такі:

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вебпортал електронних послуг ПФУ — через опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;

мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

портал Дія — за запитом «Заява на субсидію».

Звернутися також можна через ЦНАП або уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради. На порталі Дія зазначено, що подання заяви займає орієнтовно до 30 хвилин, а строк надання послуги може становити до 30 днів.

Після перепризначення субсидії перевірте особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Там має з’явитися повідомлення про рішення, розмір виплати або причину відмови.

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